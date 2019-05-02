Пять самых подлых знаков Зодиака

Близнецы

Основа поведения представительниц данного знака - «мне все должны». С этим девизом она идет по жизни, и даже добрые дела в ее адрес не способны изменить отношение девушки к другому человеку. Единственный способ привести ее в чувство, это регулярно сбивать спесь, но со многими даже это не помогает. Поведение Близнецов-женщин становится еще более отвратительным, если они видят, что человек оказывает сопротивление подобному поведению.

Лев

В душе это принцесса, требующая соответствующего к себе отношения. Она будет разговаривать с человеком только в том случае, если посчитает внимание к собственной персоне со стороны оппонента соответствующим ее высокому статусу. Все свое коварство Львица готова направить против людей, которые по ее мнению не способны оказывать должного сопротивления.

Дева

Девы отличаются холодностью нрава и расчетливостью, причем иногда они сами остаются недовольными собственным характером. Будучи не в настроении, Дева становится закрытой для окружающих, проявляя при этом раздражительность и даже грубость. Для близких людей она способна на многое, но только в случае, если ее действительно ценят.

Скорпион

Сильная и деятельная, она демонстрирует собственное коварство всем, кто в силу своего характера не способен обуздать ее неуемную энергию. Скорпион готова идти на контакт, но с людьми, не способными ее оценить по достоинству, отношения будут совершенно иными. Можно не сомневаться, что на такого человека обрушится весь гнев.

Козерог