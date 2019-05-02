Писатель Влад Вас приготовил сюрприз! Выиграй книгу с автографом автора и эксклюзивную футболку
Таллиннский писатель Влад Вас пришел в гости к порталу Limon.ee с новостями и не с пустыми руками. Дело в том, что недавно вышел лимитированный выпуск КотоСказок в твердом переплете и с оригинальными цветными картинками.
Уже сегодня Влад Вас подарил нашей редакции книгу «Пушистые КотоСказки», которую теперь можете выиграть и вы! В подарок к эксклюзивному экземпляру КотоСказок, разумеется, с автографом автора, победитель получит и яркую футболку (цвет можно выбрать самостоятельно) с оригинальной иллюстрацией, которая украсила обложку книги.
Внимание! Автор предупреждает, что в России «Пушистые КотоСказки» имеют возрастной ценз 16+! Поэтому, хоть мы и проводим розыгрыш накануне прекрасного Дня Матери, который отмечается в Эстонии во второе воскресенье мая, это подарок скорее для самих мам, который вовсе не стоит читать перед сном малышам.
Условия розыгрыша ищите на официальной страничке портала Limon.ee в Facebook. Победителей будет двое, и каждый из них получит в подарок книжку и футболку. Имена счастливчиков мы объявим уже в следующий четверг, 9 мая. Удачи в игре!