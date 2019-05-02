Писатель Влад Вас приготовил сюрприз! Выиграй книгу с автографом автора и эксклюзивную футболку

Уже сегодня Влад Вас подарил нашей редакции книгу «Пушистые КотоСказки», которую теперь можете выиграть и вы! В подарок к эксклюзивному экземпляру КотоСказок, разумеется, с автографом автора, победитель получит и яркую футболку (цвет можно выбрать самостоятельно) с оригинальной иллюстрацией, которая украсила обложку книги.

Писатель Влад Вас и журналист Светлана Карабут. ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Внимание! Автор предупреждает, что в России «Пушистые КотоСказки» имеют возрастной ценз 16+! Поэтому, хоть мы и проводим розыгрыш накануне прекрасного Дня Матери, который отмечается в Эстонии во второе воскресенье мая, это подарок скорее для самих мам, который вовсе не стоит читать перед сном малышам.