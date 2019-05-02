Модницы, трепещите: в Таллинн едет стилист Александр Рогов!

Эксперт моды, стилист и ведущий шоу «Рогов.Студия24» Александр Рогов расскажет о том, как составить идеальный базовый гардероб, который подойдет именно Вам, как с его помощью выглядеть и чувствовать себя уверенно и гармонично. Научит грамотно делать покупки, не потеряв свою индивидуальность. Мастер-класс с понятными, доступными и применимыми советами по выбору одежды на все случаи жизни для современной жительницы большого города.

На мастер-классе вы приобретете ценные знания:

- о самых свежих модных тенденциях

- о том как самостоятельно создавать стильные, современные образы за разумные деньги

- о том как проводить приятный и эффективный шоппинг, для того чтобы выглядеть эффектно

- о секретах стиля и интересных фишках при создании стильных образов для различных типажей фигуры

Вы получите огромный заряд позитива и мотивационной поддержки, вновь поверите в свои силы и возможно этот мастер-класс освежит ваше мировоззрение и станет началом нового интересного периода в Вашей жизни!