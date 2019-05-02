Модницы, трепещите: в Таллинн едет стилист Александр Рогов!
14 мая в 19.00 на сцене Русского культурного центра эксперт моды, стилист и ведущий шоу «Рогов.Студия24» Александр Рогов расскажет о том, как составить идеальный базовый гардероб, который подойдет именно вам, как с его помощью выглядеть и чувствовать себя уверенно и гармонично. Научит грамотно делать покупки, не потеряв свою индивидуальность.
Эксперт моды, стилист и ведущий шоу «Рогов.Студия24» Александр Рогов расскажет о том, как составить идеальный базовый гардероб, который подойдет именно Вам, как с его помощью выглядеть и чувствовать себя уверенно и гармонично. Научит грамотно делать покупки, не потеряв свою индивидуальность. Мастер-класс с понятными, доступными и применимыми советами по выбору одежды на все случаи жизни для современной жительницы большого города.
На мастер-классе вы приобретете ценные знания:
- о самых свежих модных тенденциях
- о том как самостоятельно создавать стильные, современные образы за разумные деньги
- о том как проводить приятный и эффективный шоппинг, для того чтобы выглядеть эффектно
- о секретах стиля и интересных фишках при создании стильных образов для различных типажей фигуры
Вы получите огромный заряд позитива и мотивационной поддержки, вновь поверите в свои силы и возможно этот мастер-класс освежит ваше мировоззрение и станет началом нового интересного периода в Вашей жизни!
Мастер-класс подкреплен наглядной демонстрацией одежды на моделях и презентацией образов на больших экранах, расположенных на сцене. Александр не только расскажет, но и покажет, как же правильно составлять образы, каждый из которых можно трансформировать при простейших манипуляциях.