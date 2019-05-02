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Участница конкурса красоты «Мисс Франция» погибла под колесами трактора
Ей было 22 года!

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ФОТО: instagram.com/morgane_rld197

22-летняя участница конкурса красоты «Мисс Франция» Морган Роллан погибла на днях под колесами трактора, сообщает газета 20 minutes.

Как пишет французское издание, девушка ехала с другом на велосипеде по сельской местности в регионе Пеи-де-ла-Луар. Неожиданно на дорогу выехал автомобиль, и молодые люди попыталась уйти от столкновения. Морган свернула в сторону и попала под проезжающий мимо трактор.

Первыми на место происшествия прибыли пожарные, однако к тому моменту у девушки уже остановилось сердце. Ее тело доставили в больницу на вертолете.

Друг Роллан и водитель трактора не пострадали.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Организатор конкурса «Мисс Франция» Сильви Теллие выразила соболезнования родственникам погибшей.

«Когда судьба лишает жизни 22-летнюю девушку, нам остается только посочувствовать такой трагедии, - сказала она. - Покойся с миром, чудесная Морган!

Приношу соболезнования родителям, возлюбленному и семье».

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