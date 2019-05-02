Участница конкурса красоты «Мисс Франция» погибла под колесами трактора
22-летняя участница конкурса красоты «Мисс Франция» Морган Роллан погибла на днях под колесами трактора, сообщает газета 20 minutes.
Как пишет французское издание, девушка ехала с другом на велосипеде по сельской местности в регионе Пеи-де-ла-Луар. Неожиданно на дорогу выехал автомобиль, и молодые люди попыталась уйти от столкновения. Морган свернула в сторону и попала под проезжающий мимо трактор.
Первыми на место происшествия прибыли пожарные, однако к тому моменту у девушки уже остановилось сердце. Ее тело доставили в больницу на вертолете.
Друг Роллан и водитель трактора не пострадали.
Организатор конкурса «Мисс Франция» Сильви Теллие выразила соболезнования родственникам погибшей.
«Когда судьба лишает жизни 22-летнюю девушку, нам остается только посочувствовать такой трагедии, - сказала она. - Покойся с миром, чудесная Морган!
Приношу соболезнования родителям, возлюбленному и семье».