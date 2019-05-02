Участница конкурса красоты «Мисс Франция» погибла под колесами трактора

Как пишет французское издание, девушка ехала с другом на велосипеде по сельской местности в регионе Пеи-де-ла-Луар. Неожиданно на дорогу выехал автомобиль, и молодые люди попыталась уйти от столкновения. Морган свернула в сторону и попала под проезжающий мимо трактор.