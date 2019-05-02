Фото и видео: певица Таня Михайлова набирает молодых и талантливых в девичью группу
Поскольку женская группа La La Ladies прекратила свое существование, то певица Таня Михайлова поставила перед собой цель - сборать новую девичью группу, сообщает Elu24.ee.
Таня Михайлова-Саар и Тимо Вендт объявили кастинг и активно ищут участниц новой группы.
К участию приглашаются все девушки от 18 лет и старше, которые заинтересованы петь на сцене в составе музыкального коллектива. В новой группе будет как минимум трое девушек.
Смотрите, как проходит кастинг!