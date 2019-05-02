Смоки Мо выступит в дуэте с участницей шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

Кастинги пройдены, отборы завершены, команды продюсеров набраны! На первом концерте вы услышите исключительно авторские песни самих участников. Тимати и Баста провели со своими подопечными долгие часы на студии, доводя каждое произведение до того самого нового и качественного звучания. Кому раньше всех предстоит покинуть проект? А кто, наоборот, вернется в шоу с легкой руки зрителей ТНТ, которые голосовали за одного из ушедших на этапе кастингов участника? Ответы – в первом концертном выпуске!