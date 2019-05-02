Смоки Мо выступит в дуэте с участницей шоу «ПЕСНИ» на ТНТ

В эту субботу, 4 мая, не пропустите на ТНТ в 20.00 первый концерт второго сезона шоу «ПЕСНИ»!
Кастинги пройдены, отборы завершены, команды продюсеров набраны! На первом концерте вы услышите исключительно авторские песни самих участников. Тимати и Баста провели со своими подопечными долгие часы на студии, доводя каждое произведение до того самого нового и качественного звучания. Кому раньше всех предстоит покинуть проект? А кто, наоборот, вернется в шоу с легкой руки зрителей ТНТ, которые голосовали за одного из ушедших на этапе кастингов участника? Ответы – в первом концертном выпуске!
Также в новом выпуске шоу «ПЕСНИ» вы узнаете:
– Кто исполнит свой авторский трек в дуэте со Смоки Мо?
– Кто из финалистов первого сезона шоу «ПЕСНИ» снова окажется на сцене проекта?
– Кто из приглашенных звездных гостей станет третьим членом жюри?
13 талантливых артистов, крутейшие декорации, режиссура и постановка Мигеля, мощный звук, и, конечно, живое исполнение – не пропустите старт концертов самого масштабного музыкального шоу страны!
Смотри шоу «ПЕСНИ» в эту субботу в 20.00 на ТНТ!