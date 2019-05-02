«Молодой Папа» женился во второй раз

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Джуд Лоу

ФОТО: Vianney Le Caer / AP

Британский актер театра и кино Джуд Лоу женился на своей девушке Филиппе Коэн. 46-летний артист и его 32-летняя возлюбленная пригласили на скромную церемонию в лондонской мэрии только самых близких, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.

Свадьба Джуда Лоу

ФОТО: Red Carpet Mood

Для актера этот брак стал вторым. С 1997 по 2003 год Лоу был женат на актрисе Сэйди Фрост, которая родила ему троих детей.

После развода с Фрост у Лоу был роман с актрисой и фотомоделью Сиенной Миллер. В 2009 году актер стал отцом в четвертый раз — новозеландская модель Саманта Берк родила от него дочь.

Свадьба Джуда Лоу

ФОТО: Red Carpet Mood

В марте 2015 года ещё одну дочь Лоу родила певица Кэтрин Хардинг. С психологом Филиппой, которая управляет собственной фирмой, актер познакомился около трёх лет назад.

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