«Молодой Папа» женился во второй раз

Свадьба Джуда Лоу ФОТО: Red Carpet Mood

Для актера этот брак стал вторым. С 1997 по 2003 год Лоу был женат на актрисе Сэйди Фрост, которая родила ему троих детей.

После развода с Фрост у Лоу был роман с актрисой и фотомоделью Сиенной Миллер. В 2009 году актер стал отцом в четвертый раз — новозеландская модель Саманта Берк родила от него дочь.

Свадьба Джуда Лоу ФОТО: Red Carpet Mood

В марте 2015 года ещё одну дочь Лоу родила певица Кэтрин Хардинг. С психологом Филиппой, которая управляет собственной фирмой, актер познакомился около трёх лет назад.