ТНТ назвал дату главной премьеры нового сериала 2019 года: вот это да!

Егор Москвитин, Meduza: «Возможно, главный российский сериал этого сезона — жизнеутверждающая комедийная драма про инвалида со стальным характером».

ФОТО: ТНТ

Afisha Daily: «Мы посмотрели первую серию «Толи робота» на Московском кинофестивале(ММКФ) — и это уверенная заявка на новый стальной хит канала ТНТ».

По сюжету главный герой сериала — молодой провинциальный парень, потерявший руки и ноги, но благодаря современным технологиям частично восстановивший здоровье: теперь он выполняет повседневные задачи с помощью бионических протезов. Толя заново учиться ходить, работать руками и всячески приспосабливаться к непростым бытовым условиям российской глубинки.

Даже в таком состоянии он оказывается более сильным, оптимистичным и жизнелюбивым, чем окружающие его люди.

ФОТО: ТНТ

Своего друга, горе-байкера Ваню (Евгений Кулик) он учит не пасовать перед трудностями. Замкнутую сиделку Люду (Валентину Мазунина) — заставляет заняться повышением самооценки. Начинающую певицу Машу (Маргарита Аброськина), в которую он тайно влюблен, Толя учит быть самой собой. И не беда, что она собирается переезжать в Москву, это только подзадоривает главного героя, добавляя еще больше уверенности. В результате своих активных действий Толя сталкивается с главой местного ТСЖ Эльдаром (Азамат Мусагалиев), который поначалу воспринимает парня не всерьез.

ФОТО: ТНТ

Сериал снял режиссер Алексей Нужный («Ольга»), сценарий написали Николай Куликов («Горько!», «Экипаж» и «Движение вверх», самой кассовой ленты за всю историю российского кино) и Константин Майер («Физрук»). Продюсеры — Евгений Никишов и Валерий Федорович («Полицейский с Рублевки», «Измены», «Закон каменных джунглей» и другие проекты ТНТ).

ФОТО: ТНТ