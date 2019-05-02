ТНТ назвал дату главной премьеры нового сериала 2019 года: вот это да!
Уже сейчас о новом проекте ТНТ говорят, как о потенциальном суперхите, способном стать главным событием 2019 года. Положительные отзывы о работе режиссера Алексея Нужного “Толя Робот” с Александром Палем в главной роли, появились после того, как первый эпизод сериала показали в рамках 41-го Московского Международного Кинофестиваля (ММКФ).
Егор Москвитин, Meduza: «Возможно, главный российский сериал этого сезона — жизнеутверждающая комедийная драма про инвалида со стальным характером».
Afisha Daily: «Мы посмотрели первую серию «Толи робота» на Московском кинофестивале(ММКФ) — и это уверенная заявка на новый стальной хит канала ТНТ».
По сюжету главный герой сериала — молодой провинциальный парень, потерявший руки и ноги, но благодаря современным технологиям частично восстановивший здоровье: теперь он выполняет повседневные задачи с помощью бионических протезов. Толя заново учиться ходить, работать руками и всячески приспосабливаться к непростым бытовым условиям российской глубинки.
Даже в таком состоянии он оказывается более сильным, оптимистичным и жизнелюбивым, чем окружающие его люди.
Своего друга, горе-байкера Ваню (Евгений Кулик) он учит не пасовать перед трудностями. Замкнутую сиделку Люду (Валентину Мазунина) — заставляет заняться повышением самооценки. Начинающую певицу Машу (Маргарита Аброськина), в которую он тайно влюблен, Толя учит быть самой собой. И не беда, что она собирается переезжать в Москву, это только подзадоривает главного героя, добавляя еще больше уверенности. В результате своих активных действий Толя сталкивается с главой местного ТСЖ Эльдаром (Азамат Мусагалиев), который поначалу воспринимает парня не всерьез.
Сериал снял режиссер Алексей Нужный («Ольга»), сценарий написали Николай Куликов («Горько!», «Экипаж» и «Движение вверх», самой кассовой ленты за всю историю российского кино) и Константин Майер («Физрук»). Продюсеры — Евгений Никишов и Валерий Федорович («Полицейский с Рублевки», «Измены», «Закон каменных джунглей» и другие проекты ТНТ).
«Толя Робот», с 20 мая в 20:00 на ТНТ.