Жесткое решение: телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»

Певица должна была в прямом эфире песенного конкурса объявлять баллы, которые российские телезрители и музыкальные эксперты присудят конкурсантам. Но ситуация резко изменилась, сообщает Teleprogramma.pro.
Несмотря на скандал, разгоревшийся вокруг возможной подтасовки результатов телешоу «Голос. Дети», в котором дочери Алсу досталось первое место, звездная певица все равно собиралась принять участие в «Евровидении» в числе со-ведущих.
Певицу заранее выбрали в качестве глашатая: в прямом эфире она должна была объявлять баллы, которые российские телезрители и музыкальные эксперты присудят зарубежным конкурсантам. Зрители оказались возмущены тем, что на фоне скандального расследования по итогам голосования в программе «Голос.Дети», певица сама не сложила своих «телевизионных полномочий».
Пианист Иван Бессонов