Жесткое решение: телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»

Певицу заранее выбрали в качестве глашатая: в прямом эфире она должна была объявлять баллы, которые российские телезрители и музыкальные эксперты присудят зарубежным конкурсантам. Зрители оказались возмущены тем, что на фоне скандального расследования по итогам голосования в программе «Голос.Дети», певица сама не сложила своих «телевизионных полномочий».

В 2009 году 16 мая Алсу, вместе с Иваном Ургантом, уже вела финал европейского песенного соревнования, когда он проводился в Москве. С того времени прошло ровно 10 лет, и певица, видимо, была только рада снова появиться в одном из самых рейтинговых шоу года, тем более на фоне падающего интереса к ее собственному музыкальному творчеству.