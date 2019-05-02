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Жесткое решение: телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»

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Алсу.

ФОТО: Mashkov Yuri/COVI

Певица должна была в прямом эфире песенного конкурса объявлять баллы, которые российские телезрители и музыкальные эксперты присудят конкурсантам. Но ситуация резко изменилась, сообщает Teleprogramma.pro.

Несмотря на скандал, разгоревшийся вокруг возможной подтасовки результатов телешоу «Голос. Дети», в котором дочери Алсу досталось первое место, звездная певица все равно собиралась принять участие в «Евровидении» в числе со-ведущих.

Певицу заранее выбрали в качестве глашатая: в прямом эфире она должна была объявлять баллы, которые российские телезрители и музыкальные эксперты присудят зарубежным конкурсантам. Зрители оказались возмущены тем, что на фоне скандального расследования по итогам голосования в программе «Голос.Дети», певица сама не сложила своих «телевизионных полномочий».

В 2009 году 16 мая Алсу, вместе с Иваном Ургантом, уже вела финал европейского песенного соревнования, когда он проводился в Москве. С того времени прошло ровно 10 лет, и певица, видимо, была только рада снова появиться в одном из самых рейтинговых шоу года, тем более на фоне падающего интереса к ее собственному музыкальному творчеству.
 
Но приличия требуют «самоустраниться» в случае, если международному престижу страны грозит скандал. В результате, не личным решением Алсу, но решением телеканала певица была отстранена от участия в конкурсе. Вместо нее результаты выступающих артистов будет доносить до публики Иван Бессонов — великолепный молодой пианист, в 2018 году победивший на конкурсе классической музыки Eurovision Young Musicians, финалист конкурса «Синяя птица».

Пианист Иван Бессонов

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