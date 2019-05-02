Назван повседневный продукт, помогающий бороться с ожирением

Группа исследователей проанализировала данные о рационе и вредных привычках населения 136 стран мира. В итоге в тех странах, где люди съедали 150 граммов риса в день и больше, уровень ожирения был существенно ниже, тогда как в иных случаях было обратное. В исследовании учитывались самые разные факторы, среди которых были образование людей, их возраст, ВВП страны проживания и ряд других.

В итоге ученые сумели выяснить, что жители стран, в которых употребляют больше риса, гораздо реже страдают ожирением.

Возможно, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, содержащиеся в цельном злаке, могут усиливать чувство сытости и предотвращать переедание. Рис также содержит мало жира и имеет относительно низкий уровень глюкозы в крови после приёма пищи, который подавляет секрецию инсулина, — заявил профессор Томоко Имаи.