Чт, 2.05.2019
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Назван повседневный продукт, помогающий бороться с ожирением
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Лишний вес. Иллюстративное фото

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Исследователи учитывали самые разные факторы: от того, сколько человек потребляет этого продукта, до его образования.

Японские ученые из Женского колледжа гуманитарных наук Doshisha (Киото) сумели установить связь между употреблением риса и борьбой с ожирением. Об этом сообщает Лайф со ссылкой портал EurekAlert.

Группа исследователей проанализировала данные о рационе и вредных привычках населения 136 стран мира. В итоге в тех странах, где люди съедали 150 граммов риса в день и больше, уровень ожирения был существенно ниже, тогда как в иных случаях было обратное. В исследовании учитывались самые разные факторы, среди которых были образование людей, их возраст, ВВП страны проживания и ряд других.

В итоге ученые сумели выяснить, что жители стран, в которых употребляют больше риса, гораздо реже страдают ожирением.

Возможно, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, содержащиеся в цельном злаке, могут усиливать чувство сытости и предотвращать переедание. Рис также содержит мало жира и имеет относительно низкий уровень глюкозы в крови после приёма пищи, который подавляет секрецию инсулина, — заявил профессор Томоко Имаи.

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