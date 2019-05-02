Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала

Несколько месяцев назад Настасью предупреждали о «последствиях», которые последуют, если она откажется бесплатно сниматься в популярном шоу «Три аккорда». К тому же, у нее был неприятный опыт сотрудничества с Первым каналом в 2015 году во время съемок шоу «Без страховки», когда она повредила обе ноги. Чтобы восстановиться, актрисе пришлось на три недели сделать паузу в рабочем процессе.

«Канал даже не предложил погасить мои медицинские счета. Артисты для вас просто пушечное мясо и мне надоело с этим мириться», — призналась Настасья.

Ни руководство Первого канала, ни Юрий Аксюта пока не давали комментарии на эту тем.