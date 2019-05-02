Выступление Настасьи Самбурской вырезали из эфира Первого канала
Певица была раздосадована тем, что не увидела себя во время трансляции церемонии «Шансон года». По ее словам, она не нашла общий язык с директором музыкального вещания Первого канала Юрием Аксютой, который таким образом решил отомстить звезде, пишет Стархит.
Настасья Самбурская разразилась гневной тирадой в адрес руководства Первого канала, посмотрев премию «Шансон года». Сама церемония прошла 20 апреля в Кремлевском дворце, и на ней Самбурская удостоилась награды в номинации «Открытием года» и исполнила песню «Алеша, ша».
Но каково же было удивление звезды, когда из телеверсии выступление попросту вырезали, хотя, по ее мнению, на концерте артистка выложилась на все сто и сделала хороший номер. Она не смогла смириться с таким отношением к своей персоне и решила рассказать подписчикам, что же случилось.
Сегодня на первом канале коказали премию "Шансон года", 20 апреля, в Кремлёвском дворце, я получила в номинации "Открытие" и спела со сцены “Алёша, Ша!". Почему я об этом нескромно рассказываю? Просто из телеверсии меня вырезали. Только что, позвонил и сообщил менеджер. Причина? Личная неприязнь музыкального директора канала (пора переименовать в диктатора)! То есть, я не нравлюсь одному человеку и он решает, что все вы не увидите моего выступления, хотя премию присуждают по итогам народного голосования, а значит, слушателям моя песня понравилась! @iuriiaksiuta siuta, знаю, вы не впервые принимаете такие, унизительные для артистов решения. Знаю, это точно повторится, раз не нравлюсь, просто я не из тех, кто будет молчать о несправедливости. Думаю, это те самые последствия, о которых меня предупреждали, когда я оказалась БЕСПЛАТНО сниматься в шоу "Три аккорда". Феодальные отношения простираются дальше: в результате моего участия в шоу первого канала "Без страховки" (2015), когда я повредила обе ноги и на три недели выпала из рабочего процесса, канал даже не предложил погасить мои медицинские счета. Артисты для вас просто пушечное мясо и мне надоело с этим мириться! Я вложила много, душевных и не только, сил в выступление на Шансоне и по-моему, неплохо выступила???? поддержите пожалуйста 😞
Несколько месяцев назад Настасью предупреждали о «последствиях», которые последуют, если она откажется бесплатно сниматься в популярном шоу «Три аккорда». К тому же, у нее был неприятный опыт сотрудничества с Первым каналом в 2015 году во время съемок шоу «Без страховки», когда она повредила обе ноги. Чтобы восстановиться, актрисе пришлось на три недели сделать паузу в рабочем процессе.
Ни руководство Первого канала, ни Юрий Аксюта пока не давали комментарии на эту тем.