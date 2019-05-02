Фигурка - закачешься! 47-летняя Нонна Гришаева позирует в облегающем наряде

Нонна Гришаева нечасто выходит в свет из-за большой загруженности на работе и воспитания двоих детей. Однако актриса старается делиться с поклонниками событиями своей жизни.

Во время праздничных выходных артистка написала в своем Instagram, что весна — время подготовки к пляжному сезону. Вскоре после этого она опубликовала свою фотографию в облегающем вечернем платье в пол, демонстрирующим, что к пляжному сезону Гришаева отлично подготовилась. Наряд кинодивы демонстрирует тонкую стройную талию и подтянутый живот.