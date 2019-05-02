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  • Фигурка - закачешься! 47-летняя Нонна Гришаева позирует в облегающем наряде

Фигурка - закачешься! 47-летняя Нонна Гришаева позирует в облегающем наряде

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Нонна Гришаева

ФОТО: Instagram

Артистка считает, что пришло время подготовки к пляжному сезону, пишет Teleprogramma.pro.

Нонна Гришаева нечасто выходит в свет из-за большой загруженности на работе и воспитания двоих детей. Однако актриса старается делиться с поклонниками событиями своей жизни.

Во время праздничных выходных артистка написала в своем Instagram, что весна — время подготовки к пляжному сезону. Вскоре после этого она опубликовала свою фотографию в облегающем вечернем платье в пол, демонстрирующим, что к пляжному сезону Гришаева отлично подготовилась. Наряд кинодивы демонстрирует тонкую стройную талию и подтянутый живот.

Нонна Гришаева

ФОТО: Instagram

«Вы отдыхаете, а мы работаем», – кокетливо написала Нонна в сопровождающем посте, дополнив его хештегом #концертбенефис. Поклонники актрисы написали, что она прекрасно выглядит.

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