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Ксения Собчак и Максим Виторган после развода отдыхают вместе
Высокие отношения!

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Ксения Собчак и Максим Виторган

ФОТО: Instagram

Несмотря на расставание экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона. Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы, пишет Стархит.

Накануне Ксения Собчак сообщила подписчикам, что на неделю уходит в отпуск. Телеведущая отправилась на один из фешенебельных испанских курортов. Здесь Ксения отдыхает не одна, а в компании бывшего мужа Максима Виторгана и сына Платона. О том, что пара проводит время вместе, говорят фото и сторис звезд, на которых можно увидеть одинаковые пейзажи.

Ксения и Максим делятся фото из одних и тех же мест

ФОТО: Instagram

К слову, Марбелья, где сейчас наслаждаются отдыхом звездные родители, считаются излюбленным местом отдыха многих известных людей. Виторган и Собчак остановились в пятизвездочном отеле Puente Romano Marbella, где самый дешевый номер стоит 500 евро в сутки. Здесь есть все для семейного отдыха: бассейн, уютная парковая зона, пляж. И, что немаловажно для гурмана Виторгана, этот отель славится рестораном Nobu, в котором подаются изысканные блюда, способные удовлетворить вкус самых взыскательных клиентов.

Виторган с сыном наслаждаются солнечными днями в Марбелье

ФОТО: Instagram

Сейчас в Марбелье довольно тепло, однако купаться пока рано — вода не прогрелась, поэтому пока Виторган с сыном принимают солнечные ванны. «Всем сиеста! Май, мир, лень», — написал актер в личном микроблоге и опубликовал фото, на котором он удобно расположился на лежаке вместе с Платоном. Что касается Ксении, то пока она не торопится рассказывать о заграничном отдыхе. Возможно, телеведущая сделает это позже.

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