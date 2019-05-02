Ксения Собчак и Максим Виторган после развода отдыхают вместе
Несмотря на расставание экс-супругам удалось сохранить теплые отношения ради общего сына Платона. Майские праздники Собчак и Виторган проводят в обществе друг друга на одном из элитных курортов Европы, пишет Стархит.
Накануне Ксения Собчак сообщила подписчикам, что на неделю уходит в отпуск. Телеведущая отправилась на один из фешенебельных испанских курортов. Здесь Ксения отдыхает не одна, а в компании бывшего мужа Максима Виторгана и сына Платона. О том, что пара проводит время вместе, говорят фото и сторис звезд, на которых можно увидеть одинаковые пейзажи.
К слову, Марбелья, где сейчас наслаждаются отдыхом звездные родители, считаются излюбленным местом отдыха многих известных людей. Виторган и Собчак остановились в пятизвездочном отеле Puente Romano Marbella, где самый дешевый номер стоит 500 евро в сутки. Здесь есть все для семейного отдыха: бассейн, уютная парковая зона, пляж. И, что немаловажно для гурмана Виторгана, этот отель славится рестораном Nobu, в котором подаются изысканные блюда, способные удовлетворить вкус самых взыскательных клиентов.
Сейчас в Марбелье довольно тепло, однако купаться пока рано — вода не прогрелась, поэтому пока Виторган с сыном принимают солнечные ванны. «Всем сиеста! Май, мир, лень», — написал актер в личном микроблоге и опубликовал фото, на котором он удобно расположился на лежаке вместе с Платоном. Что касается Ксении, то пока она не торопится рассказывать о заграничном отдыхе. Возможно, телеведущая сделает это позже.