Ксения Собчак и Максим Виторган после развода отдыхают вместе

Накануне Ксения Собчак сообщила подписчикам, что на неделю уходит в отпуск. Телеведущая отправилась на один из фешенебельных испанских курортов. Здесь Ксения отдыхает не одна, а в компании бывшего мужа Максима Виторгана и сына Платона. О том, что пара проводит время вместе, говорят фото и сторис звезд, на которых можно увидеть одинаковые пейзажи.

Ксения и Максим делятся фото из одних и тех же мест ФОТО: Instagram

К слову, Марбелья, где сейчас наслаждаются отдыхом звездные родители, считаются излюбленным местом отдыха многих известных людей. Виторган и Собчак остановились в пятизвездочном отеле Puente Romano Marbella, где самый дешевый номер стоит 500 евро в сутки. Здесь есть все для семейного отдыха: бассейн, уютная парковая зона, пляж. И, что немаловажно для гурмана Виторгана, этот отель славится рестораном Nobu, в котором подаются изысканные блюда, способные удовлетворить вкус самых взыскательных клиентов.

Виторган с сыном наслаждаются солнечными днями в Марбелье ФОТО: Instagram