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«Конкурент Волочковой»: Полина Гагарина продемонстрировала невероятный шпагат в прыжке

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Полина Гагарина

ФОТО: https://www.instagram.com/gagara1987

Российская исполнительница Полина Гагарина сейчас находится на отдыхе в Дубае. Артистка охотно делится со своими подписчиками фрагментами своего солнечного отпуска в Instagram. На последнем снимке певица в одном бикини продемонстрировала потрясающий шпагат в прыжке. 

Стоит отметить, что до этого своими шпагатами в Instagram активно делилась балерина Анастасия Волочкова. Значит ли смелая фотография певицы, что она решила составить танцовщице конкуренцию. 

Сама же певица считает, что она конкурирует с актером Жаном Клодом Ван Даммом.
 

"Только 29 ноября в "Мегаспорт" я повторю этот "трюк" под названием - "Полина Вандам Гагарина", - написала звезда. 

Телеведущая Регина Тодоренко написала под фото, что думала, что так может только она и Ван Дамм. Подписчики тут же поспешили поправить теледиву и напомнили об Анастасии Волочковой. 

Пользователь с логином javokhir_richman отметил, что знаменитая балерина "повесится, если увидит" шпагат, который сделала Гагарина. 

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