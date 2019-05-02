«Конкурент Волочковой»: Полина Гагарина продемонстрировала невероятный шпагат в прыжке

Стоит отметить, что до этого своими шпагатами в Instagram активно делилась балерина Анастасия Волочкова. Значит ли смелая фотография певицы, что она решила составить танцовщице конкуренцию.

Сама же певица считает, что она конкурирует с актером Жаном Клодом Ван Даммом.



"Только 29 ноября в "Мегаспорт" я повторю этот "трюк" под названием - "Полина Вандам Гагарина", - написала звезда.

Телеведущая Регина Тодоренко написала под фото, что думала, что так может только она и Ван Дамм. Подписчики тут же поспешили поправить теледиву и напомнили об Анастасии Волочковой.