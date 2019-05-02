Чт, 2.05.2019
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  • Галерея: скандальный российский дуэт IC3PEAK раззадорил Таллинн

Галерея: скандальный российский дуэт IC3PEAK раззадорил Таллинн
Что творят?!

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Вечером в среду в клубе U3 выступил экспериментальный дуэт IC3PEAK, на разогреве у российских электронщиков выступили эстонские коллеги –женский рэп-дуэт Hoax. Скорее смотрите галерею, как прошло это безбашенное мероприятие!

1 мая в столичном клубе U3 было не протолкнуться. Народ отрывался от души под электронную музыку.

IC3PEAK — дуэт вокалистки Насти Креслиной и музыканта Николая Костылева, образовавшийся в 2013 году и играющий бодрую и злую электронную танцевальную музыку. Ранее они пели по-английски, но затем выпустили русскоязычный альбом «Сказка» и обратили внимание на социальную тематику. При этом группа гастролирует по всему миру — от Бразилии до Германии. К слову, в России их концерты часто и вовсе запрещают.

Видео IC3PEAK «Смерти больше нет» набрало на YouTube меньше чем за месяц после выхода более 5 миллионов просмотров, а в официальной группе коллектива «ВКонтакте» значится 126 тысяч подписчиков.

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