Галерея: скандальный российский дуэт IC3PEAK раззадорил Таллинн

IC3PEAK — дуэт вокалистки Насти Креслиной и музыканта Николая Костылева, образовавшийся в 2013 году и играющий бодрую и злую электронную танцевальную музыку. Ранее они пели по-английски, но затем выпустили русскоязычный альбом «Сказка» и обратили внимание на социальную тематику. При этом группа гастролирует по всему миру — от Бразилии до Германии. К слову, в России их концерты часто и вовсе запрещают.