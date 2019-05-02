Друзья Андрея Губина: «У него фобии, все болит»

Друзья Андрея Губина переживают по поводу самочувствия музыканта. Сейчас певец ни с кем не общается, и даже в свой день рождения не захотел принимать поздравления. По мнению близких, подобная замкнутость связана с психологическими проблемами артиста, пишет Стархит.
30 апреля Андрей Губин отметил 45-летие. Поклонники музыканта ожидали, что он организует юбилейный концерт и представит на суд публики новые песни. Однако артист так и не вышел из подполья. Как выяснилось, даже близкие друзья не смогли поздравить звезду с важным событием, ведь сейчас Андрей не отвечает на звонки и смс.
«Он приезжал ко мне на студию в Москве, мы накидали несколько песен, но дальше этого так и не сдвинулось. Андрей сказал, что поехал писать тексты и больше не приехал. Мне бы очень хотелось с ним еще поработать. Но Андрей ни с кем не общается и не отвечает на телефонные звонки», — рассказал композитор Тарас Ващинин, который уже много лет знаком с артистом.
По словам друга Губина, его самочувствие также вызывает большие опасения. Уже много лет Андрей страдает из-за симптомов левосторонней прозопалгии лица. Это неврологическое заболевание вызывает постоянные боли.
А вот солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская считает, что Губин и вовсе мог придумать свою болезнь, чтобы объяснить внезапное исчезновение со сцены. «Когда мы общались, не было никаких странностей. Но то, что с ним происходит сейчас, я имею в виду проблемы с лицом, — думаю, он придумал себе сам. Скорее, это психологическая проблема, даже психическая», — подчеркнула артистка.
По словам Екатерины, Губин всегда был очень чутким человеком, который тонко чувствовал фальшь по отношению к себе. Именно поэтому Андрей не захотел принимать поздравления от старых знакомых и товарищей по сцене, ведь он считает такое пристальное внимание проявлением неискренности.
Общаясь с изданием Teleprogramma.pro, друзья Андрея Губина заявили, что в ближайшее время поклонникам не стоит ждать возвращения артиста на сцену. Один из самых популярных музыкантов 90-х продолжает жить отшельником и делает все возможное, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания.