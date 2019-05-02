Друзья Андрея Губина: «У него фобии, все болит»

30 апреля Андрей Губин отметил 45-летие. Поклонники музыканта ожидали, что он организует юбилейный концерт и представит на суд публики новые песни. Однако артист так и не вышел из подполья. Как выяснилось, даже близкие друзья не смогли поздравить звезду с важным событием, ведь сейчас Андрей не отвечает на звонки и смс.

«Он приезжал ко мне на студию в Москве, мы накидали несколько песен, но дальше этого так и не сдвинулось. Андрей сказал, что поехал писать тексты и больше не приехал. Мне бы очень хотелось с ним еще поработать. Но Андрей ни с кем не общается и не отвечает на телефонные звонки», — рассказал композитор Тарас Ващинин, который уже много лет знаком с артистом.

По словам друга Губина, его самочувствие также вызывает большие опасения. Уже много лет Андрей страдает из-за симптомов левосторонней прозопалгии лица. Это неврологическое заболевание вызывает постоянные боли.

«У него есть что-то нервное, связано с нарушением психологического плана, возможно, с мозгом. Потому что у него фобии, все болит. Это очень тяжело. Представьте, человек все время находится в таком состоянии, он все время страдает. Андрей эту тему очень не любит, он сразу замыкается», — рассказал Ващинин.

Губин редко дает интервью // Фото: Кадр из программы

А вот солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская считает, что Губин и вовсе мог придумать свою болезнь, чтобы объяснить внезапное исчезновение со сцены. «Когда мы общались, не было никаких странностей. Но то, что с ним происходит сейчас, я имею в виду проблемы с лицом, — думаю, он придумал себе сам. Скорее, это психологическая проблема, даже психическая», — подчеркнула артистка.

По словам Екатерины, Губин всегда был очень чутким человеком, который тонко чувствовал фальшь по отношению к себе. Именно поэтому Андрей не захотел принимать поздравления от старых знакомых и товарищей по сцене, ведь он считает такое пристальное внимание проявлением неискренности.

«А раньше что не звонили? Вот когда с Децлом произошла трагедия тоже все переполошились. Я понимаю, почему Андрей не берет трубку — ему эти фальшивые поздравлялки не нужны», — подчеркнула Любомская.