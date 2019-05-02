Что мать Киркорова сказала артисту перед смертью

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров в свой день рождения, 30 апреля, вспомнил трагические события, которые произошли в этот день 25 лет назад. Тогда, в 1994 году, из жизни ушла мать певца Виктория Лихачева. На момент смерти ей было 57 лет, она страдала онкологическим заболеванием.

Исполнитель старался как можно больше находиться рядом с матерью. Вместе с Аллой Пугачевой он навещал Лихачеву в больнице, рассказывал ей о своих первых успехах, привозил кассеты с выступлениями. Женщина была рада, что смогла воспитать такого талантливого сына. Она была уверена: из Киркорова получится прекрасный артист, отмечает Teleprogramma.pro.

Однако как только карьера исполнителя пошла на взлет, его мать скончалась. Киркорову тогда было только 27 лет, и он долго не мог смириться с горькой утратой. Перед смертью Лихачева дала напутствие своему сыну, которое певец помнит до сих пор.

«Она была моим ангелом-хранителем, который меня оберегал от неприятностей. Перед смертью она сказала мне: «Пусть этот день будет связан с чем-то новым». Она была уверена, что 30 апреля мне всегда будет приносить удачу», — признался поп-король в своем интервью.