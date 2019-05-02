Блогерша показала, как легко обмануть миллионы подписчиков с помощью фотошопа

«Многие отправляются на фестиваль просто для того, чтобы сделать там побольше фото для Instagrma. Я подумала, а смогу ли сделать такие же фото, никуда не уезжая», - говорит девушка.

Она начала с того, что сняла видео дома у своей подруги, а подписчикам рассказала, что это апартаменты, которые она забронировала через Airbnb недалеко от места проведения фестиваля. Браслеты, которые выдают на Coachella, девушка просто распечатала на принтере.

Гэбби выбирала откровенные наряды и яркие парики, чтобы создать идеальный фестивальный образ. Друзья помогали ей сделать фотографии на нейтральном фоне, который позже легко будет заменить узнаваемыми пейзажами Coachella. Обработать снимки девушка попросила знакомого, хорошо владеющего фотошопом.

Посты Гэбби собирали по несколько тысяч комментариев, но мало кто догадался, что вся поездка — один большой обман. Разоблачающие комментарии девушка быстро удаляла. Фотографии с фестиваля принесли блогерше по 500 тысяч лайков. Видео на Youtube, в котором она подробно рассказывает обо всех этапах подготовки к этому розыгрышу, посмотрело уже два с половиной миллиона человек.

Смотрите, как блогерша обманула подписчиков, ЗДЕСЬ!