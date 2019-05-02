Девушка, умирая, написала собственный некролог: это послание тем, кого я любила

Канадка решила прекратить изнурительное лечение после неудачной лучевой терапии, чтобы провести остаток дней, наслаждаясь жизнью, путешествуя и общаясь с близкими, а не страдая в больнице. И нашла поддержку и понимание у родителей. Перед смертью девушка успела написать собственный некролог, который должен был стать не грустной историей, а вдохновляющим посланием.«Мама всегда говорила, что самой страшной потерей для любого родителя будет смерть ребенка. Но они поддержали мое решение отказаться от лечения, как бы тяжело им ни было... За это я люблю их обоих ещё больше», - написала она.

С юмором и теплотой она поблагодарила друзей, которые во время болезни окружили ее еще большей поддержкой и заботой. И своего молодого человека, с которым познакомилась за три месяца до страшного известия. «В тот день ты просто понятия не имел, во что ввязался», — написала Бейли. Девушка рассказала, что успела многое переосмыслить, и посоветовала другим не принимать каждый новый день как должное, а наслаждаться каждой минутой. Ее не стало в 35 лет. «Тридцать пять лет, может, и немного, но, черт побери, это было здорово! <...> Не хочу, чтобы это звучало как обычный, скучный некролог. Хочу, чтобы это стало посланием всем, кого я любила. Не обращайте внимание на всякие мелочи, просто живите!»