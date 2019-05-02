Пять самых опасных дней в мае 2019 года

Май 2019 года обещает быть довольно насыщенным, однако не все его дни благоприятны. В некоторые моменты удача может отвернуться от нас, поэтому лучше не планировать на них важные дела.
Всем, кто желает спланировать дела на месяц вперед, стоит обратить внимание на наш майский гороскоп. Советы астрологов помогут не упустить фортуну и легко преодолеть препятствия в неблагоприятные дни месяца.
3 мая — день срыва планов
Овен и убывающая Луна создают сильный энергетический диссонанс, который отражается на нашем настроении и на всем происходящем вокруг. Стихия Огня, слабая Луна, а также соединение ее с Меркурием дают понять, что это сложный день. Без всякой причины может появиться желание все бросить, отказаться от своей мечты. Это импульсивный Овен заявляет о себе.
В лунном календаре такие дни отмечаются как неблагоприятные, но в этот раз он будет еще опаснее. Меркурий — планета динамики. В соединении с Луной в Овне он даст импульс для распространения лживой информации, сплетен, слухов и скандалов. Каждый человек окажется под мощным влиянием переживаний и посторонних мыслей.
8 мая — день импульсивности
Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют думать дважды перед каждым словом или действием, а также учитывать мнение собеседника. Старайтесь следовать логике, а не чувствам. В такие дни особенно важно держать себя в руках и контролировать эмоции.
14 мая — день осторожности
Стоит избегать многозадачности, потому что Марс и Венера, две противоположности, будут находиться в секстиле друг с другом. Такой аспект подталкивает людей к переменам, но не стоит спешить. Лучше выбрать ту сферу, в которой хочется преуспеть больше всего. Только после этого можно начинать движение вперед.
Бывают дни, в которые не происходит ничего плохого до тех пор, пока человеку не начинает хотеться большего. Скромность и щедрость — вот основа счастья и стабильности 14 мая. Полезной также будет утренняя медитация на привлечение счастья и хороших событий.
20 мая — время проблем в любви
Лучше не назначать свидания на этот день и не заводить новые знакомства. Произвести хорошее первое впечатление будет сложно.
25 мая — день негативных установок
Луна окажется под влиянием Водолея, который полностью заблокирует все позитивные чувства и мысли. Разумеется, этого можно избежать: стоит держаться поближе к тем, кто не утрачивает позитив даже в самых сложных и неприятных ситуациях.
Исправить положение можно будет благодаря позитивному аспекту Луны и Юпитера. Такой союз означает, что при должном желании можно не просто победить негатив, но и стать сильнее, мудрее, умнее.