Пять самых опасных дней в мае 2019 года

Всем, кто желает спланировать дела на месяц вперед, стоит обратить внимание на наш майский гороскоп. Советы астрологов помогут не упустить фортуну и легко преодолеть препятствия в неблагоприятные дни месяца.

3 мая — день срыва планов

Овен и убывающая Луна создают сильный энергетический диссонанс, который отражается на нашем настроении и на всем происходящем вокруг. Стихия Огня, слабая Луна, а также соединение ее с Меркурием дают понять, что это сложный день. Без всякой причины может появиться желание все бросить, отказаться от своей мечты. Это импульсивный Овен заявляет о себе.

В лунном календаре такие дни отмечаются как неблагоприятные, но в этот раз он будет еще опаснее. Меркурий — планета динамики. В соединении с Луной в Овне он даст импульс для распространения лживой информации, сплетен, слухов и скандалов. Каждый человек окажется под мощным влиянием переживаний и посторонних мыслей.

8 мая — день импульсивности

Растущая Луна в соединении с Марсом и в диссонансе с Раком. Красная планета представляет активную стихию Огня, а Рак — спокойную стихию Воды. Этот день ставит табу на настойчивость. Особенно это касается амурной сферы жизни: следует избегать споров и разногласий, чтобы не спровоцировать крупный конфликт.

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют думать дважды перед каждым словом или действием, а также учитывать мнение собеседника. Старайтесь следовать логике, а не чувствам. В такие дни особенно важно держать себя в руках и контролировать эмоции.

14 мая — день осторожности

Стоит избегать многозадачности, потому что Марс и Венера, две противоположности, будут находиться в секстиле друг с другом. Такой аспект подталкивает людей к переменам, но не стоит спешить. Лучше выбрать ту сферу, в которой хочется преуспеть больше всего. Только после этого можно начинать движение вперед.

Бывают дни, в которые не происходит ничего плохого до тех пор, пока человеку не начинает хотеться большего. Скромность и щедрость — вот основа счастья и стабильности 14 мая. Полезной также будет утренняя медитация на привлечение счастья и хороших событий.

20 мая — время проблем в любви

20 числа людям может тотально не везти в любви, потому что у руля будет убывающая Луна, диссонирующая со Стрельцом. Стрелец — символ свободы, самодостаточности и силы духа. В такие дни все эти качества приносят проблемы, потому что убывающая Луна не оказывает поддержки.

Лучше не назначать свидания на этот день и не заводить новые знакомства. Произвести хорошее первое впечатление будет сложно.

25 мая — день негативных установок

Луна окажется под влиянием Водолея, который полностью заблокирует все позитивные чувства и мысли. Разумеется, этого можно избежать: стоит держаться поближе к тем, кто не утрачивает позитив даже в самых сложных и неприятных ситуациях.