Запомните их имена: назван состав эстонского жюри «Евровидения»

Члены жюри, по правилам конкурса, должны представлять одну из музыкальных профессий – ведущий, исполнитель, композитор, автор текста или музыкальный продюсер. Их должно быть пятеро. Судьями престижного музыкального конкурса стали телепродюсер Каупо Карелсон, он же и председатель жюри, певица и телеведущая Реэт Линна, музыкальный менеджер Сандра Серсант, председатель Эстонского объединения авторов Микк Тарго и певец Стефан Айрапетян, сообщает портал Menu.