Запомните их имена: назван состав эстонского жюри «Евровидения»

Опубликованы имена и фамилии членов жюри конкурса «Евровидение», которые будут выставлять баллы песням-участницам. Среди членов жюри известные музыкальные гуру, пишет Elu24.
Члены жюри, по правилам конкурса, должны представлять одну из музыкальных профессий – ведущий, исполнитель, композитор, автор текста или музыкальный продюсер. Их должно быть пятеро. Судьями престижного музыкального конкурса стали телепродюсер Каупо Карелсон, он же и председатель жюри, певица и телеведущая Реэт Линна, музыкальный менеджер Сандра Серсант, председатель Эстонского объединения авторов Микк Тарго и певец Стефан Айрапетян, сообщает портал Menu.
Жюри будет оценивать песни участников по несколько критериям: вокальные данные, представление песни на сцене, t etteastet, композиция и оригинальность, а также общее впечатление от исполнения конкурсанта. Напомним, что жюри не судит представителя своей страны.
Первый полуфинал, где и выступит представляющий Эстонию Виктор Крон, пройдет 14 мая в Тель-Авиве. Второй - 16 мая, финал - 18 мая.