Ср, 1.05.2019
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Какое декольте! Молодая жена Цекало поделилась свежим снимком с мужем

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Дарина Эрвин

ФОТО: Instagram

Александр Цекало и Дарина Эрвин прилетели на джазовый фестиваль в Новый Орлеан.

Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в марте этого года, после чего отправились в грандиозное свадебное путешествие. Сначала пара приехала в Италию, а на днях супруги прилетели на джазовый фестиваль в Новый Орлеан.

Совместной с мужем фотографией Дарина поделилась в микроблоге, продемонстрировав не только семейную идилию, но и глубокое декольте с внушительными формами. Вероятно, кадр был сделан в жаркий день.

Дарина Эрвин

ФОТО: Instagram

Напомним, ранее Александр Цекало был женат на сестре Веры Брежневой — Виктории Галушка, с которой познакомился в Киеве после скандального развода с Лолитой Милявской. В этом союзе у продюсера родилось двое детей: дочь Александра и сын Михаил — но и они, увы, не спасли семью от распада.

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