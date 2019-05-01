Какое декольте! Молодая жена Цекало поделилась свежим снимком с мужем

Александр Цекало и Дарина Эрвин поженились в марте этого года, после чего отправились в грандиозное свадебное путешествие. Сначала пара приехала в Италию, а на днях супруги прилетели на джазовый фестиваль в Новый Орлеан.

Совместной с мужем фотографией Дарина поделилась в микроблоге, продемонстрировав не только семейную идилию, но и глубокое декольте с внушительными формами. Вероятно, кадр был сделан в жаркий день.

Дарина Эрвин ФОТО: Instagram