Известного российского фотографа задержали по обвинению в изнасиловании

В Москве задержан известный российский фотограф Игорь Василиадис по обвинению в изнасиловании. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Заявление в полицию написала модель, с которой 46-летний Василиадис ходил на свидание. Девушка заявила, что после ужина в ресторане спутник пригласил ее к себе домой, где и произошло изнасилование. Фотографа задержали и доставили на допрос.

Фотограф Игорь Василиадис ФОТО: Instagram

Игорь Василиадис известен по работам с рядом известных глянцевых изданий о моде — VOGUE, Elle, Marie Claire, L’Officiel.

Игорь категорически отверг обвинения в изнасиловании.

«Меня сейчас задержали по навету абсолютнейшему, который ни на чем не основан абсолютно. Да не просто не было, даже близко не было! То есть это конкретный совершенно акт, на деньги ориентированный, мне так кажется», — заявил Василиадис и зашел в дом.