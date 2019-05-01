Ср, 1.05.2019
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Фигуристая Ким Кардашян похвасталась формами в розовом облегающем комбинезоне

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Kim Kardashian

ФОТО: David Edwards/MPI/Capital Pictures / DE/MPI/Capital Pictures

Самая популярная звезда реалити-шоу в мире Ким Кардашян, которая на днях устроила марихуановую вечеринку в честь рождения четвертого ребенка, сейчас поразила своим очередным неожиданным образом. 

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в примерочной магазина.

На фотографии Ким предстала в облегающем розовом комбинезоне, высоких ботфортах в тон и в футуристических очках. 

"Розовый могучий рейнджер Кимберли", - с юмором подписала снимок звезда, вспомнив старый американский телесериал "Могучие рейнджеры".

В таком образе Кардашян многим поклонникам напомнила Розовую пантеру из одноименного фильма. Однако не всем поклонникам Ким пришелся по душе ее образ.

"Извините, но это перебор", "Выглядит немного смешно и дико", "Розовая пантера. Ррр ...", - писали в комментариях подписчики звезды. 

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