Фигуристая Ким Кардашян похвасталась формами в розовом облегающем комбинезоне

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала снимок, на котором позирует в примерочной магазина.

На фотографии Ким предстала в облегающем розовом комбинезоне, высоких ботфортах в тон и в футуристических очках.

"Розовый могучий рейнджер Кимберли", - с юмором подписала снимок звезда, вспомнив старый американский телесериал "Могучие рейнджеры".

В таком образе Кардашян многим поклонникам напомнила Розовую пантеру из одноименного фильма. Однако не всем поклонникам Ким пришелся по душе ее образ.

"Извините, но это перебор", "Выглядит немного смешно и дико", "Розовая пантера. Ррр ...", - писали в комментариях подписчики звезды.