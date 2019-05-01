Ср, 1.05.2019
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Криштиану Роналду стал обладателем самого дорогого автомобиля в мире
Но за руль сесть не может

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Сесть за руль португалец сможет не раньше 2021 года, так как до этого времени будет проводиться отладка автомобиля, рассказывает Лайф.

Нападающий сборной Португалии и итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел самый дорогой автомобиль в мире — Bugatti La Voiture Noire, сообщает газета La Stampa.

По предварительным данным, приобретенная модель обошлась ему в 11 миллионов евро. Мощность ее мотора составляет 1500 лошадиных сил, а максимальная скорость достигает 420 километров в час.

Отмечается, что сесть за руль португалец сможет не раньше 2021 года, так как до этого времени будет проводиться отладка автомобиля.

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