Криштиану Роналду стал обладателем самого дорогого автомобиля в мире

По предварительным данным, приобретенная модель обошлась ему в 11 миллионов евро. Мощность ее мотора составляет 1500 лошадиных сил, а максимальная скорость достигает 420 километров в час.

Отмечается, что сесть за руль португалец сможет не раньше 2021 года, так как до этого времени будет проводиться отладка автомобиля.