Ученые назвали проявляющийся после еды симптом диабета

Он пояснил, что следует обратить особое внимание на ужин. Если он был достаточно плотным, то чувство голода не должно появляться в течение шести часов после трапезы.

Если вдруг вам захотелось перекусить перед сном, то это также является тревожным признаком.

- Как известно, многие люди едят, когда на самом деле не голодны - просто по привычке или ради комфортного ощущения. Такое отношение людей к еде являются фактором, способствующим росту ожирения. Однако это также может быть признаком того, что ваше тело неправильно усваивает сахара. То есть симптомом диабета. Поэтому важно проконсультироваться со специалистом, - отметил Мэтью Кейпхорн.

Чтобы снизить риск заболевания, специалисты рекомендуют придерживаться здоровой сбалансированной диеты и регулярно практиковать физические упражнения. Для поддержания организма достаточно 150 минут спорта умеренной интенсивности в неделю.

Кстати