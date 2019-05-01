Ср, 1.05.2019
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«Секс-бомба»: «русская Кардашян» в ультракоротком платье сводит с ума соцсети

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Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Анастасия Квитко порадовала фанатов новым жарким снимком, пишет Пятый канал.

Модель Анастасия Квитко, которую называют «русской Кардашян», опубликовала в Instagram новую фотографию. На снимке 24-летняя девушка позирует в автомобиле с открытым люком. При этом на ней — максимально открытое мини-платье.

Анастасия Квитко

ФОТО: Instagram

Поклонники дивы в очередной раз восхитились ее формами.

«Огненная!» написал один из них.

«Хотелось бы посидеть в машине рядом с тобой», — признался другой.

«Анастасия, как можно быть такой секс-бомбой?» озадачился еще пользователь.

Также некоторые подписчики Квитко отметили, что она слегка похудела.

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