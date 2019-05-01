«Секс-бомба»: «русская Кардашян» в ультракоротком платье сводит с ума соцсети

Модель Анастасия Квитко, которую называют «русской Кардашян», опубликовала в Instagram новую фотографию. На снимке 24-летняя девушка позирует в автомобиле с открытым люком. При этом на ней — максимально открытое мини-платье.

Анастасия Квитко ФОТО: Instagram

Поклонники дивы в очередной раз восхитились ее формами.

«Огненная!» — написал один из них.

«Хотелось бы посидеть в машине рядом с тобой», — признался другой.

«Анастасия, как можно быть такой секс-бомбой?» — озадачился еще пользователь.