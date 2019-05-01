Диетологи рассказали, сколько можно съесть шашлыка

— Не стоит превышать 1,6 г белка на один килограмм массы тела. Точно не более 120 г белка. В свинине и баранине у нас около 20 г белка на 100 г продукта. То есть не более 300–400 г мяса в день, — объяснила Стародубова.

По ее словам, если переедать в течение долгого времени, то могут обостриться хронические заболевания или появиться новые. Поэтому лучше совмещать мясные блюда с овощами, чтобы разнообразить рацион.