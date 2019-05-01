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Диетологи рассказали, сколько можно съесть шашлыка
Разрешенная норма пугает!

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Шашлык. Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Если переедать в течение долгого времени, то могут обостриться хронические заболевания или появиться новые.

Рекомендуется съедать не более 400 г шашлыка в день, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного диетолога Депздрава Москвы Антонину Стародубову.

— Не стоит превышать 1,6 г белка на один килограмм массы тела. Точно не более 120 г белка. В свинине и баранине у нас около 20 г белка на 100 г продукта. То есть не более 300–400 г мяса в день, — объяснила Стародубова.

По ее словам, если переедать в течение долгого времени, то могут обостриться хронические заболевания или появиться новые. Поэтому лучше совмещать мясные блюда с овощами, чтобы разнообразить рацион.

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