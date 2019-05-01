Вы только посмотрите! Дочь Александра Абдулова выросла в потрясающую красавицу

Не секрет, что дочь Александра Абдулова Евгения пошла в отца не только внешностью, но и талантом. Женя уже давно определилась с профессией, она точно свяжет свою жизнь с киноиндустрией. Сейчас 12-летняя девочка учится в московской школе-студии «Детикино». В Сеть попал небольшой видеоролик этюда «Плакса», где Женя играет старшую сестру. За прошедший год она сильно выросла и похудела, превратившись из ребенка в прелестную девочку-подростка.

К слову, театральная студия хранит визитку Жени, где она только пришла в школу. Там она рассказывает, что больше склонна к операторской работе. В свое время у Абдуловой вела даже влог на Youtube, правда, когда ей исполнилось 10 лет, она забросила это увлечение.

Возможно, это произошло и потому, что именно в этом возрасте Женя сыграла свою первую роль в фильме Аллы Суриковой «Любовь и сакс». «Я очень долго искала юную актрису. Не могла найти девятилетнюю девочку, которая бы не утратила наивности, непосредственности и искренности, — рассказывает Сурикова. — Увидела фото Женечки в журнале, связалась с ее мамой. На пробах поняла: это она. Талант у Жени — явно от папы, и характер есть. Не исключаю, что она станет режиссером».