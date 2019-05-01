Отрывок «Том и Джерри» довел зрителей до тошноты
Художник из Глазго Джеймс Хьюстон опубликовал в «Твиттере» отрывок из мультфильма «Том и Джерри», который доведен до частоты 60 кадров в секунду.
Принято считать, что глаз человека способен спокойно воспринимать 24 кадра ежесекундно.
В комментариях к ролику пользователи написали, что мультфильм выглядит интересно, однако смотреть его с такой частотой кадров они бы не стали. Они пожаловались на тошноту и головную боль, вызванные 30-секундным отрывком.
Менее чем за сутки опубликованный фрагмент мультика с увеличенной кадровой частотой набрал свыше одного миллиона просмотров.