Палец в рот не клади – откусят, или Самые острые на язык знаки Зодиака
Гороскоп рассказывает о самых острых на язык представителях зодиакального круга, с которыми лучше не спорить – они язвительные, болтливые, дерзкие и даже агрессивные люди.
Язык представителей некоторых знаков Зодиака можно сравнить с жалом осы или острым перцем. Они привыкли всегда острить и держать публику в напряжении. Астрологи советуют относиться к ним с осторожностью.
Водолей
Представитель этого знака будет молчать, но действовать. Он может быть и другом, и врагом, пока не объявит вам войну. Неординарный ум и острый язык Водолея способны любого словесно загнать в тупик. К тому же он может стать достойным соперником в интеллекте. Равных ему в методе плетения интриг нет, как и в применении своего словарного запаса. Водолей будет с легкостью упражняться в собственных знаниях, пока полностью не обезоружит своего соперника. Доказать ему что-нибудь - себе дороже.
Тем более не следует с ним вступать в перепалку или пытаться навязать собственное мнение. Острый язык Водолея способен нанести смертельные раны.
Предугадать, чем закончится словесная баталия, практически невозможно, как и то, когда она начнется. Представители этого знака настолько непредсказуемы, что не получится выяснить, как они так быстро нащупывают больное место и бьют по нему. В качестве друга Водолей - настоящая находка, поэтому его можно смело брать туда, где предстоит словесная драка. Все спорные дела он всегда выигрывает и приведет массу и аргументов в сторону неправоты оппонента. На вид Водолей представляет собой спокойную и уравновешенную личность, но его интеллектуальный ум способен сразить любого наповал.
От ожесточенной схватки с таким соперника еще долго придется зализывать душевные раны.
Близнецы
Близнецы не считаются мастерами красноречия, не блещут своим умом и не будут без острой необходимости ввязываться в словесные перепалки и доказывать свою правоту. Но эта тишина до поры и времени. Если Близнецов заденут, то в разборках им нет равных. У них язык настолько хорошо подвешен и способен источать яд, что мало кто из собеседников может выдержать подобные колкости. И если кто захочет ответить таким же язвительным потоком, то вряд ли у него получится так, как сделали эти Близнецы.
Двойственная натура представителей этого знака помогает им завоевать пальму первенства по перепалкам.
С одной стороны, они начинают усыплять бдительность своего конкурента лестными речами, а с другой - наносят удар по самому больному месту.
При этом не забывают применять запрещенные приемы. Глубоким интеллектом Близнецы не блещут, о чем красноречиво говорит их словарный запас, но они и не ставят перед собой эту цель. Хотя они понимают, что гораздо быстрее сразить соперника можно простыми и понятными для того фразами. А там уже все равно, как остальные будут справляться со своими эмоциями.
Скорпион
У представителей этого знака Зодиака не язык, а настоящее острое жало, которое пропитано смертельным ядом. Но если соперник оказался намного сильнее их по интеллекту, то у них заготовлены сильнодействующие стрелы, которые летят в спину, а попадают в самое сердце.
Исключительный ум позволяет добиться смертоносного эффекта, а холодное сердце абсолютно равнодушно к боли, тем более что Скорпионы склонны к жестокой мести.
Если цель этого человека - только побольнее обидеть соперника, то он сыплет колкостями и черным юмором. И для Скорпиона это в порядке вещей, в то время как для остальных - болезненно.
Красноречие он использует для мести или самозащиты - просто чтобы потешить свое самолюбие, Скорпион вряд ли будет это делать. Также не в его правилах искать для себя слабого соперника. Достойным конкурентом для него является тот, кто с ним на равных.
Но иногда случаются исключения из правил, когда оппонент переходит все дозволенные границы и четко не осознает, с кем связался. В этом случае можно рассчитывать на кровавую драму.
Овен
Когда у Овнов зашкаливают эмоции, они начинают колоть своим острым языком всех, кто попадется им под руку. Они очень вспыльчивые, и это для них главная проблема. Во многих случаях Овны не хотят никого обижать, но случайно оброненные слова становятся стартом для дальнейшего потока злословия.
Когда же они наговорят кучу гадостей, то начинают жалеть о своем поступке, однако принести извинения им не позволяет излишняя гордость.
А если Овны и снизойдут к мольбам о прощении, то не стоит им верить - неприятная словесная тирада повторится в скором будущем. И не факт, что она не будет еще мощнее. Когда на конкурента снова обрушится очередной поток брани, предугадать нельзя.
Свои колкости Овен способен направить в самое сердца собеседника. И чем больнее слова, тем больше он чувствует превосходство над своим противником. Вряд ли кто-то сможет простить подобную дерзость - со злости или без нее сказанные грубые слова способны убить самую крепкую дружбу.
Для собственной безопасности с подобным другом лучше прекратить общение. Через время он снова возьмется за старое, и зачем тогда эта дружба, в которой позволительны такие нелестные высказывания?
Козерог
По своей натуре Козероги являются скрытыми личностями, и это им играет на руку перед оппонентами. Их маска безразличия скрывает все эмоции, но это только на первый взгляд. Козерог будет молча выслушивать от соперника все колкости и нелестные слова, но пока терпит. Не зря говорят, что в терпении им нет равных. Когда же терпение будет на исходе,
он начнет резать своими словами. Потока ругани от него не следует ждать, но он скажет таких пару слов, что разрежет сердце соперника пополам.
После этого вряд ли кто захочет спровоцировать или вызвать его на гнев.
Козероги не привыкли к чувствительности и сентиментальности. И не получится смягчить их сердце, если вызывали на конфликт. Они не пойдут на компромисс и не примут никогда заискивание со стороны противника. А если угодничество будет очевидным, то Козерог не забудет об этом напоминать своими колкостями и юмором. И он обязательно испортит карму и репутацию зачинщику скандала так, что ему лучше будет ретироваться в другое измерение.
Так что не стоит сражаться с Козерогом в плане красноречия – есть шанс позорно проиграть.