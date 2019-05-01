Вот это да! Известный таллиннский попрошайка имеет собственный Instagram

Туристы подают - смеются, что-то говорят ему, кидают звонкие монеты. Мужчина благодарит и стоит себе дальше. Видимо, это довольно прибыльный бизнес, если некто под ником gvnrs_collective занимается им не первый год.

Оказывается, у попрошайки есть собственный аккаунт в Instagram. Олег Семенович сделал несколько публикаций, у него 24 подписчика и 33 подписки. На опубликованных в соцсетях фотографиях Олег Семенович изображен не с призывами подать на пиво, а с рекламными плакатами некоторых эстонских фирм. А девизом, характуризующим владельца аккаунта и указывающим на его жизненную позицию, является написанная на английском фраза: «Защитник бедных, последняя оппозиционная сила против против капиталистической системы!»