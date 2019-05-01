Екатерина Андреева с цепями на лице вызвала восторг: смотри фото!

Ведущая Первого канала посетила Башкирский театр оперы и балета. Оставшись под впечатлением от увиденной премьеры оперы "Атилла", Екатерина Андреева выложила снимки в необычном головном уборе с цепями, спадающими на лицо.

"Это кашмау (не путать с кошмаром) украсит еще одну милую головку. Ох, это оказался не кокошник… А это другое... зороастрийское..." – подписала кадры знаменитость. При этом Екатерина Андреева напомнила подписчикам, что в основе учения Заратустры – свободный нравственный выбор человеком благих мыслей, благих слов и благих деяний.

Однако пользователей соцсети заинтересовала не столько история костюма и учение зороастризма, сколько внешний вид теледивы. Подавляющее большинство комментаторов сочли его восхитительным. Они отметили, что Екатерине Андреевой очень идет этот головной убор.