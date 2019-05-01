Ср, 1.05.2019
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  • Эстонская актриса Карин Раск в третий раз стала матерью (ФОТО)

Эстонская актриса Карин Раск в третий раз стала матерью (ФОТО)
Поздравляем!

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Näitlejanna ja moelooja Karin Rask.

ФОТО: Mihkel Maripuu

39-летняя звезда эстонского кино Карин Раск вчера вечером сообщила в социальных сетях о радостном событии. Актриса поделилась трогательным снимком и написала, что она и ее супруг Расмус в последний день апреля в третий раз стали родителями.

 Актриса Катрин Раск, лицо марки одежды Kalamaja Princess, и ее муж, производитель мороженого La Muu Расмус Раск уже воспитывают двоих детей – сына Хуго (2006) и дочь Натали (2009).

Карин и Расмус Раск на приеме у президента.

ФОТО: Madis Sinivee

Вчера у пары родился мальчик. Какое имя дали малышу пока не сообщается.

«Мама, папа, брат и сестра чувствуют себя прекрасно и очень счастливы!» – написала Карин в Facebook.

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