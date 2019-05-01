Эстонская актриса Карин Раск в третий раз стала матерью (ФОТО)
39-летняя звезда эстонского кино Карин Раск вчера вечером сообщила в социальных сетях о радостном событии. Актриса поделилась трогательным снимком и написала, что она и ее супруг Расмус в последний день апреля в третий раз стали родителями.
Актриса Катрин Раск, лицо марки одежды Kalamaja Princess, и ее муж, производитель мороженого La Muu Расмус Раск уже воспитывают двоих детей – сына Хуго (2006) и дочь Натали (2009).
Вчера у пары родился мальчик. Какое имя дали малышу пока не сообщается.
«Мама, папа, брат и сестра чувствуют себя прекрасно и очень счастливы!» – написала Карин в Facebook.