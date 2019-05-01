Всё в огне! Смотрите, как на берегу Эмайыги Вальпургиеву ночь отмечали
Вчера вечером в Тарту, на берегу реки Эмайыги, в рамках студенческих дней Ateena состоялась эффектная гулянка с кострами и фейерверками. Так тартуские студенты отметили Вальпургиеву ночь.
Мистический праздник Вальпургиева ночь отмечается ночью с 30 апреля на 1 мая на большей части Центральной и Северной Европы в ознаменование расцветающей весны.
На берегу Эмайыги для собравшейся публики выступил фанк-ансамбль Lexsoul Dancemachine. Смотрите галерею, как прошел концерт и эффектное огненное шоу на новолуние.