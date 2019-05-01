Ср, 1.05.2019
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  • Всё в огне! Смотрите, как на берегу Эмайыги Вальпургиеву ночь отмечали

Всё в огне! Смотрите, как на берегу Эмайыги Вальпургиеву ночь отмечали
Галерея!

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Вчера вечером в Тарту, на берегу реки Эмайыги, в рамках студенческих дней Ateena состоялась эффектная гулянка с кострами и фейерверками. Так тартуские студенты отметили Вальпургиеву ночь. 

Мистический праздник Вальпургиева ночь отмечается ночью с 30 апреля на 1 мая на большей части Центральной и Северной Европы в ознаменование расцветающей весны. 

На берегу Эмайыги для собравшейся публики выступил фанк-ансамбль Lexsoul Dancemachine. Смотрите галерею, как прошел концерт и эффектное огненное шоу на новолуние.

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