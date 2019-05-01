Что творят?! В Хельсинки состоялась грандиозная попойка: полиция и скорая работали без передышки

Праздник Ваппу (Vappu, Vapunaatto) в Финляндии является одним из самых главных... В далеком прошлом языческий праздник викингов символизировал день начала весеннего сева, накануне которого жгли костры, чтобы предотвратить приход умерших и злых духов. Но сегодня, когда в злых духов уже почти никто не верит, молодые люди собираются на улицах Хельсинки, чтобы с особым рвением отпраздновать Вальпургиеву ночь!