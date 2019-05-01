Ср, 1.05.2019
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  • Что творят?! В Хельсинки состоялась грандиозная попойка: полиция и скорая работали без передышки

Что творят?! В Хельсинки состоялась грандиозная попойка: полиция и скорая работали без передышки
ЭКСКЛЮЗИВ!

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Праздник Ваппу (Vappu, Vapunaatto) в Финляндии является одним из самых главных... В далеком прошлом языческий праздник викингов символизировал день начала весеннего сева, накануне которого жгли костры, чтобы предотвратить приход умерших и злых духов. Но сегодня, когда в злых духов уже почти никто не верит, молодые люди собираются на улицах Хельсинки, чтобы с особым рвением отпраздновать Вальпургиеву ночь!

Вчера, 30 апреля, десятки тысяч людей всех возрастов собрались в центральных парках, на площади возле Кафедрального собора и в различных барах Хельсинки, чтобы насладиться хорошей компанией... и большим количеством алкоголя.

Смотри эксклюзивный фото и видео отчет Elu24! 

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