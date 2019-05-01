Умерла мать Марии Порошиной

Мария Порошина переживает большую утрату — умерла ее мать Наталия Красноярская. Заслуженная артистка России ушла из жизни в возрасте 70 лет. Она была последней ученицей легендарного режиссера оперы Бориса Покровского.

Окончив институт, Наталия устроилась работать в Большом театре, которому служила до последних дней. В прошлом месяце Красноярская резко почувствовала себя плохо. Артистку пришлось экстренно госпитализировать прямо из театра. Ее увезли в одну из столичных клиник. Диагноз Красноярской родственники оглашать не стали.

«Она была вершиной нашего мимического ансамбля, который сейчас просто остался фактически обезглавленным. Это человек, который любую секунду, любой момент жизни не пропускал. Она никакого отпуска, отдыха. Для нас это был образец женственности и красоты», — поделилась руководитель мимического ансамбля Большого театра Екатерина Миронова.

Наталья Красноярская ФОТО: Кадр из фильма

Гражданская панихида по Красноярской пройдет 4 мая в атриуме Вспомогательного корпуса. Отпевать артистку будут в Храме Троицы Живоначальной, который был ей особенно дорог. «Из окон дома Наташи Красноярской всегда была видна эта церковь и она очень ее любила», — сообщила Екатерина Миронова.

Наталия Красноярская родилась в театральной семье. Оба родителя были актерами, и девочка быстро поняла, что тоже хочет выступать на сцене, правда, оперной. К сожалению, из-за тяжелой болезни и операции на горле об этой карьере пришлось забыть. В 1980 году она заняла пост режиссера мимического ансамбля в Большом театре. Принимала участие во всех его постановках, затем дебютировала в кино. Красноярская получила главную роль в фильме «На вес золота», но с театром предпочитала не расставаться.