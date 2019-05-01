Алсу впервые вышла в свет после скандала на «Голос. Дети» и готовит заявление

Российская исполнительница Алсу впервые появилась на публике после скандала на проекте «Голос. Дети», где победила ее дочь Микелла. «Аномалия» с голосованием зрителей обсуждается буквально везде. Артистка не выходит на связь и заблокировала возможность комментировать публикации в Instagram. Но певица Зара на своей странице в Instagram опубликовала совместное с Алсу фото, которое сделано на собрании ЮНЕСКО.
Зрители поставили под сомнение победу дочери Алсу, так как отрыв по голосам в финале был невероятно большой. Разгорелись нешуточные споры и предположения, что победу Микелле обеспечили влиятельные и богатые родные. Алсу же никак не прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Ее директор опроверг сообщения об угрозах в сторону Микеллы, а также отметил, что комментарий представительницы звезды Нины Пономаревой – это лишь частное мнение представителя, но никак не семьи Алсу.
Вчера звезда впервые появилась на публике. Она приняла участие во встрече Комитета России по делам ЮНЕСКО. Дело в том, что у певицы звание «Артист мира», за укреплении культурных и творческих связей между народами. Ей просто было необходимо посетить это мероприятие. Его она провела вместе с певицей Зарой.
«Состоялось юбилейное Общее собрание Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посвященное знаменательной дате — 65 лет назад наша страна стала частью большой и дружной семьи ЮНЕСКО. Здесь я встретилась с легендой российской дипломатии, Министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым, и прекрасной Алсу», - написала Зара.
Под фотографией тут же стали появляться вопросы про шоу «Голос. Дети», но ни одна из звезд не ответили на комментарии.
В свою очередь, представитель Алсу Нина Пономарева отметила, что певица непременно сделает заявление. Известно, что она его готовит. Но о сроках пока не сообщается. Возможно Алсу ожидает окончание проверок результатов голосования, сообщает канал ТВ центр.
Ранее сообщалось, что мнение по поводу победы дочери Алсу высказали почти все звезды российского шоу-бизнеса. Кто-то поддержал Микеллу, а кто-то высказывался против. Руководство Первого канала опубликовало финальный протокол голосования, и привлекло компанию для проверки голосования. В свою очередь, Алла Пугачева сделала щедрые подарки детям, которые проиграли дочери Алсу.
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Сегодня состоялось юбилейное Общее собрание Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посвящённое знаменательной дате - 65 лет назад наша страна стала частью большой и дружной семьи ЮНЕСКО. Мне выпала честь, как Артисту ЮНЕСКО во имя мира, стать частью этого мероприятия. На собрании были поведены итоги работы Комиссии, также рассказано о встрече Владимира Путина и Одри Азулай, генерального директора Организации, прошедшей в марте месяце. Надеюсь, и в дальнейшем взаимодействие ЮНЕСКО и России будет столь же плодотворно и направлено на развитие гуманитарных ценностей мирового сообщества. На фото с легендой российской дипломатии, Министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым и прекрасной Алсу. #artistforpeace #unesco