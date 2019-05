Алсу впервые вышла в свет после скандала на «Голос. Дети» и готовит заявление

View this post on Instagram

Сегодня состоялось юбилейное Общее собрание Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посвящённое знаменательной дате - 65 лет назад наша страна стала частью большой и дружной семьи ЮНЕСКО. Мне выпала честь, как Артисту ЮНЕСКО во имя мира, стать частью этого мероприятия. На собрании были поведены итоги работы Комиссии, также рассказано о встрече Владимира Путина и Одри Азулай, генерального директора Организации, прошедшей в марте месяце. Надеюсь, и в дальнейшем взаимодействие ЮНЕСКО и России будет столь же плодотворно и направлено на развитие гуманитарных ценностей мирового сообщества. На фото с легендой российской дипломатии, Министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым и прекрасной Алсу. #artistforpeace #unesco