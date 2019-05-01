Алсу впервые вышла в свет после скандала на «Голос. Дети» и готовит заявление

Зрители поставили под сомнение победу дочери Алсу, так как отрыв по голосам в финале был невероятно большой. Разгорелись нешуточные споры и предположения, что победу Микелле обеспечили влиятельные и богатые родные. Алсу же никак не прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.

Ее директор опроверг сообщения об угрозах в сторону Микеллы, а также отметил, что комментарий представительницы звезды Нины Пономаревой – это лишь частное мнение представителя, но никак не семьи Алсу.

Вчера звезда впервые появилась на публике. Она приняла участие во встрече Комитета России по делам ЮНЕСКО. Дело в том, что у певицы звание «Артист мира», за укреплении культурных и творческих связей между народами. Ей просто было необходимо посетить это мероприятие. Его она провела вместе с певицей Зарой.

«Состоялось юбилейное Общее собрание Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посвященное знаменательной дате — 65 лет назад наша страна стала частью большой и дружной семьи ЮНЕСКО. Здесь я встретилась с легендой российской дипломатии, Министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым, и прекрасной Алсу», - написала Зара.

Под фотографией тут же стали появляться вопросы про шоу «Голос. Дети», но ни одна из звезд не ответили на комментарии.



В свою очередь, представитель Алсу Нина Пономарева отметила, что певица непременно сделает заявление. Известно, что она его готовит. Но о сроках пока не сообщается. Возможно Алсу ожидает окончание проверок результатов голосования, сообщает канал ТВ центр.