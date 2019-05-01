Ср, 1.05.2019
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«Взгляд мертвой коровы»: фото Серябкиной в красном лифчике расстроило фанатов
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Ольга Серябкина

ФОТО: Instagram

Образ, в котором предстала артистка, не впечатлил поклонников, рассказывает Пятый канал.

Новая публикация Ольги Серябкиной, которая также выступает под псевдонимом MOLLY, не понравилась поклонникам. Из-за фото, которое девушка выложила на своей странице в Instagram, ее сравнили со жвачным животным.

На снимке Ольга позирует в красном бюстгальтере и трусиках-шортах с завышенной талией. Руки Серябкина сложила на груди. В камеру певица смотрит, полуприкрыв глаза. Именно выражение лица больше всего смутило подписчиков артистки.

Ольга Серябкина

ФОТО: Instagram

«Взгляд мертвой коровы»— высказался один из поклонников Серябкиной.

Еще одного юзера заинтересовали очертания тени позади Ольги.

«А почему тень Валуева?» — поинтересовался он.

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