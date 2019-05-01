«Взгляд мертвой коровы»: фото Серябкиной в красном лифчике расстроило фанатов
Образ, в котором предстала артистка, не впечатлил поклонников, рассказывает Пятый канал.
Новая публикация Ольги Серябкиной, которая также выступает под псевдонимом MOLLY, не понравилась поклонникам. Из-за фото, которое девушка выложила на своей странице в Instagram, ее сравнили со жвачным животным.
На снимке Ольга позирует в красном бюстгальтере и трусиках-шортах с завышенной талией. Руки Серябкина сложила на груди. В камеру певица смотрит, полуприкрыв глаза. Именно выражение лица больше всего смутило подписчиков артистки.
«Взгляд мертвой коровы», — высказался один из поклонников Серябкиной.
Еще одного юзера заинтересовали очертания тени позади Ольги.
«А почему тень Валуева?» — поинтересовался он.