Ср, 1.05.2019
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Фото: индийская армия обнаружила в Гималаях следы «йети»
Фантастика или нет?

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Следы йети в Гималаях

ФОТО: SOCIAL MEDIA / INDIAN ARMY/Scanpix

Альпинистская экспедиционная группа военных индийской армии утверждает, что обнаружила в Гималаях следы снежного человека (йети) размером 81х38 сантиметров, пишет Лайф.

— Этого неуловимого снежного человека прежде видели лишь один раз — в Национальном парке Макалу-Барун, — заявляют военные в Twitter.

Следы йети в Гималаях

ФОТО: Rights Managed / Mary Evans Picture Library/Scanpix

Хоть на опубликованной фотографии действительно виден огромный след, пользователи социальных сетей относятся с недоверием к находке, которая подаётся в качестве единственного доказательства существования снежного человека.

Следы йети в Гималаях

ФОТО: SOCIAL MEDIA / INDIAN ARMY/Scanpix

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