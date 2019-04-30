Фото: индийская армия обнаружила в Гималаях следы «йети»
Альпинистская экспедиционная группа военных индийской армии утверждает, что обнаружила в Гималаях следы снежного человека (йети) размером 81х38 сантиметров, пишет Лайф.
— Этого неуловимого снежного человека прежде видели лишь один раз — в Национальном парке Макалу-Барун, — заявляют военные в Twitter.
Хоть на опубликованной фотографии действительно виден огромный след, пользователи социальных сетей относятся с недоверием к находке, которая подаётся в качестве единственного доказательства существования снежного человека.