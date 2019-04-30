Можно обжечься: Виктория Дайнеко снялась В Нью-Йорке голышом

Отдыхающая в Нью-Йорке певица Виктория Дайнеко заставила фанатов забеспокоиться за ее личную жизнь. 31-летняя артистка неожиданно выложила в Instagram свое голое фото, на котором она позирует возле окна в номере отеля. Правда, исполнительница стыдливо повернулась к камере спиной, а лицом к живописному виду Большого яблока, но поклонники Дайнеко все равно остались не в восторге от ее желания покрасоваться голышом.

Многие интернет-пользователи решили, что в личной жизни Виктория что-то не в прядке, раз она публикует голые фото. У певице поинтересовались, что думает про ее эксгибиционизм Алексей Воробьев, с которым артистка не так давно возобновила отношения после шестилетнего расставания. Подписчики Дайнеко резонно заметили, что снимки в стиле ню обычно выставляют одинокие дамочки, стремящиеся привлечь внимание противоположного пола. «Видимо, нужно внимание, мужика хорошего надо тогда и голую спину выставлять не надо будет», - посетовали комментаторы.