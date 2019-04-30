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Фото: сотрудница Ленинградского зоопарка выхаживает кенгуренка, от которого отказалась мать

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Сотрудница Ленинградского зоопарка выхаживает детеныша кенгуру

ФОТО: ВКонтакте

Сотрудница Ленинградского зоопарка Елена Сергеевна стала второй мамой для одного из своих подопечных — она выхаживает кенгуренка, от которого отказалась мама, выполняет обязанности биологических родителей малыша и носит его в специальной сумке на груди (все, как в природе!), рассказывает Собака.ру.

Елена Сергеевна забрала новорожденного себе, и вот он уже месяц постоянно находится в импровизированной сумке на ее груди, подрастает и, по словам сотрудников зоопарка, отлично себя чувствует. 

Сотрудница Ленинградского зоопарка Елена

ФОТО: ВКонтакте

Вторым «приемным ребенком» стал детеныш нильского крылана — самка родила двойню, но приняла только одного. «Теперь за пазухой сидят два малыша, каждый любимый, обласканный, согретый теплом и накормленный. Вот такая «работа» у нашей мамы», — рассказывают в зоопарке.

Детеныш крылана, которого тоже выхаживает Елена

ФОТО: ВКонтакте

В зоопарке объясняют — иногда сложно понять, почему самка бросает своих малышей или игнорирует их потребности, но такие случаи нарушения материнского поведения бывают не только в природе. Это не всегда последствия естественного отбора — «отказниками» становятся иногда полностью здоровые детеныши.

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