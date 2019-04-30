Фото: сотрудница Ленинградского зоопарка выхаживает кенгуренка, от которого отказалась мать

Елена Сергеевна забрала новорожденного себе, и вот он уже месяц постоянно находится в импровизированной сумке на ее груди, подрастает и, по словам сотрудников зоопарка, отлично себя чувствует.

Сотрудница Ленинградского зоопарка Елена ФОТО: ВКонтакте

Вторым «приемным ребенком» стал детеныш нильского крылана — самка родила двойню, но приняла только одного. «Теперь за пазухой сидят два малыша, каждый любимый, обласканный, согретый теплом и накормленный. Вот такая «работа» у нашей мамы», — рассказывают в зоопарке.

Детеныш крылана, которого тоже выхаживает Елена ФОТО: ВКонтакте