Известная бразильская модель утонула, спасая собак

Каролина не смогла спасти собак, а ее муж Хорхе, тоже прыгнувший в воду, не смог спасти уже ее. Сильные волны не дали ему даже подплыть к жене. Мужчине пришлось еще три часа плыть в сторону берега, прежде чем его вытащили из воды спасатели. Судя по фотографиям модели в Instagram, она действительно любила животных. А еще обладала хорошей физической формой. Поэтому и бросилась в воду, не раздумывая, когда ее любимцы оказались под угрозой.

У Каролины осталась 17-летняя дочь Изабель. А с Хорхе они поженились только в январе 2019 года и успели счастливо прожить вместе всего несколько месяцев до этой трагедии.