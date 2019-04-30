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  • Известная бразильская модель утонула, спасая собак

Известная бразильская модель утонула, спасая собак
Ей было всего лишь 37!

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Собака в воде. Иллюстративное фото

ФОТО: Murat Subatli / PantherMedia / Murat Subatli

Бразильская модель Каролина Биттенкурт погибла, попав вместе с мужем и двумя собаками в шторм недалеко от острова Ильябела, расположенного в штате Сан-Паулу, рассказывает Лайф.

37-летняя Каролина с мужем Хорхе Сестини и двумя собаками отправилась на морскую прогулку, но их лодка угодила в шторм. Когда из-за сильного ветра и волн питомцев смыло в океан, Каролина прыгнула вслед за ними, но не смогла справиться со стихией, сообщает Daily Mail.

Каролина не смогла спасти собак, а ее муж Хорхе, тоже прыгнувший в воду, не смог спасти уже ее. Сильные волны не дали ему даже подплыть к жене. Мужчине пришлось еще три часа плыть в сторону берега, прежде чем его вытащили из воды спасатели. Судя по фотографиям модели в Instagram, она действительно любила животных. А еще обладала хорошей физической формой. Поэтому и бросилась в воду, не раздумывая, когда ее любимцы оказались под угрозой.

У Каролины осталась 17-летняя дочь Изабель. А с Хорхе они поженились только в январе 2019 года и успели счастливо прожить вместе всего несколько месяцев до этой трагедии.

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