Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая 2019 года: что делать и чего опасаться?
Вальпургиева ночь – необычное время. В этот период можно провести обряды на привлечение желаемого и изменить свою жизнь к лучшему. Но также стоит соблюдать важные правила и следовать приметам, чтобы избежать опасности и защитить себя от проблем, пишет Daylihoro.
Считается, что Вальпургиева ночь – это время проведения ведьминских шабашей и других магических церемоний. В 2019 году она отмечается с 30 апреля на 1 мая. Эзотерики предупреждают, что в этот период нечисть и гости из потустороннего мира обитают среди живых людей, поэтому необходимо соблюдать важные приметы и обычаи, чтобы оградиться от бед. Помимо этого, в Вальпургиеву ночь окружающая энергетика становится сильнее, поэтому ритуалы обретают особую силу и действуют быстро.
Приметы на Вальпургиеву ночь
Считается, что в Вальпургиеву ночь усиливаются свойства воды. Умывшись ключевой водой с 30 апреля на 1 мая, можно обрести красоту и вернуть молодость.
Если выпить ключевую воду, в течение года болезни будут обходить вас стороной.
Чтобы обрести счастье,в Вальпургиеву ночь нужно принести в дом несколько веточек вербы. Если засушить вербу, то деньги будут всегда идти к вам в руки.
В это время женщины могут повысить привлекательность и найти любовь. Для этого нужно сплести венок их плюща и в течение недели хранить его под подушкой.
С 30 апреля на 1 мая нельзя приносить в дом живые цветы, иначе весь год домочадцы будут болеть.
Если в Вальпургиеву ночь вы услышите стук в дверь – не открывайте. В противном случае вы рискуете впустить в дом злых духов, и тогда вас ожидает беда. Считается, что в Вальпургиеву ночь ведьмы проводят шабаши, где собирается и другая нечисть. Чтобы не стать жертвой зла, после полуночи желательно не выходить на улицу. Если же вы вынуждены покинуть дом, положите в карман зубчик чеснока.
Обычаи Вальпургиевой ночи
В Вальпургиеву ночь предки старались защитить свои дома от злых духов. Для этого на пороге рассыпали песок или приносили в дом травы. В это время люди боялись покидать свои дома и реагировали на любые подозрительные звуки, так как многие из них предупреждали о том, что нечисть обитает во дворе дома.
В давние времена в ночь с 30 апреля на 1 мая разжигали костры. В пламени сжигали мусор, старые вещи и таким образом избавлялись от проблем и недугов. Кроме того, с помощью костра защищались от зла и отпугивали нечисть.
В Вальпургиеву ночь каждый человек может стать жертвой нечистых сил. Чтобы избежать беды, в это время необходимо разжечь камин или зажечь свечу. Утром нужно съесть ложку меда и несколько орехов. В этом случае удача будет сопутствовать вам весь год.
Чтобы сделать сильный оберег, в Вальпургиеву ночь нужно самостоятельно сшить небольшой мешочек из ткани, положить в него свежие травы и оставить на всю ночь на окне. Всегда носите талисман при себе, чтобы защититься от неприятностей и привлечь счастье.
Какие ритуалы нужно проводить в ночь с 30 апреля на 1 мая
В Вальпургиеву ночь ритуалы обретают особую силу и действуют гораздо быстрее. Популярностью в этот период пользовались обряды-привороты на любовь. Необходимо зажечь свечу, положить перед собой фотографию любимого человека и капнуть на снимок воском. После этого произнесите:
«Пусть пламя свечи горит и твои чувства ко мне разжигает. Желаю, чтобы ты полюбил(а) меня, как и я тебя люблю».
Храните фотографию в укромном месте, и уже скоро любимый человек обратит на вас внимание.
Если вам надоели денежные проблемы и долги, то избавиться от них вы сможете уже в Вальпургиеву ночь. Днем 30 апреля приобретите новый кошелек и наполните его листьями деревьев или цветов. Ночью возьмите портмоне и зажгите перед собой зеленую церковную свечу. Затем произнесите:
«Сколько листьев на деревьях, столько и денег в моем кошельке будет».
После этого переложите листья в небольшой мешок или пакет, плотно завяжите и храните в доме, а кошелек наполните монетами и купюрами.
Ну вот, мы поделились, а верить или нет – решайте сами!