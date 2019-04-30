Анфиса Чехова назвала два всегда работающих способа похудеть

Феноменальное похудение Анфисы Чеховой долгое время обсуждали, кажется, все без исключения ее поклонники. Неудивительно: телеведущая уменьшившись едва ли не вдвое.

Анфиса Чехова с сыном ФОТО: Instagram

Артистка не сидит на новомодных диетах, как многие звезды. Чтобы сбросить вес, свой рацион питания она все же изменила. Убрала из него сахар и мучное. Но порой этого недостаточно. Есть у Анфисы и два «проверенных» способа похудеть. «Лучше голодания и старых добрых клизм ничего не существует!» – Заявила телеведущая.

Клизмы знаменитость делает под контролем специалистов в медицинской клинике. Помогли медики артистке и с другой мешающей привести себя в форму напасти – паразитами. Однажды Чехова сдала анализы, по итогам которых в организме нашли у паразитирующие микроорганизмы. Тогда ведущей объяснили, что такие паразиты живут у каждого человека во всех его внутренних органах, и с тех пор она время от времени занимается этой проблемой. «Привычные анализы в поликлиниках их не показывают. Теперь паразитов продолжаю травить регулярно», – цитирует Анфису Чехову «Собеседник».

Анфиса Чехова ФОТО: Instagram