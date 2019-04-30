Анфиса Чехова назвала два всегда работающих способа похудеть
Сбросившая лишние килограммы телеведущая щедро делится секретами красоты с Teleprogramma.pro.
Феноменальное похудение Анфисы Чеховой долгое время обсуждали, кажется, все без исключения ее поклонники. Неудивительно: телеведущая уменьшившись едва ли не вдвое.
Артистка не сидит на новомодных диетах, как многие звезды. Чтобы сбросить вес, свой рацион питания она все же изменила. Убрала из него сахар и мучное. Но порой этого недостаточно. Есть у Анфисы и два «проверенных» способа похудеть. «Лучше голодания и старых добрых клизм ничего не существует!» – Заявила телеведущая.
Клизмы знаменитость делает под контролем специалистов в медицинской клинике. Помогли медики артистке и с другой мешающей привести себя в форму напасти – паразитами. Однажды Чехова сдала анализы, по итогам которых в организме нашли у паразитирующие микроорганизмы. Тогда ведущей объяснили, что такие паразиты живут у каждого человека во всех его внутренних органах, и с тех пор она время от времени занимается этой проблемой. «Привычные анализы в поликлиниках их не показывают. Теперь паразитов продолжаю травить регулярно», – цитирует Анфису Чехову «Собеседник».
Как бы то ни было, сейчас телеведущая выглядит потрясающе. Она не забывает напоминать о своем преображении поклонникам, часто публикуя в Instagram свои свежие фотографии. Подписчики ее блога, в свою очередь, ждут от Анфисы советов о похудении, поскольку в этом вопросе она теперь разбирается почти как настоящий диетолог.