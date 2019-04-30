В каких странах категорически нельзя употреблять алкоголь вне отелей?

Многие туристы любят привести с собой немного горячительного на заграничный отдых, или надеются приобрести его там. Дескать, выпив рюмочку крепкого виски и с иностранцами толковать интересней, и на достопримечательности смотреть интересней. На самом же деле далеко не все страны нейтрально относятся к высокоградусным напиткам. Так, есть, по меньшей мере, 14 государств, где в обществе с бутылкой горячительного напитка в руках появляться категорически запрещено. В большинстве своём это касается тех стран, где живут мусульмане, поскольку употребление алкоголя противоречит их религии, пишет Bestvietnam.ru.
Так в Йемене алкоголь полностью запрещён, согласно принципам ислама. Йеменцам нельзя не только пить такие напитки, но и продавать их в любом населённом пункте. В плане последнего единственными исключениями являются Адена и Сана, как основные туристические центры. Там некоторые виды алкоголя можно приобрести в определённых ресторанах или ночных клубах. Иностранцы, которые не приняли ислам, могут привозить с собой некоторое количество горячительного и употреблять только в своём номере, где их никто не увидит.
В ОАЭ алкоголь разрешён в плане продажи, но на это правительством налагаются довольно строгие правила. Исключением в этом плане является Шарджи, поскольку там высокоградусное питьё полностью запрещено. И всё же не мусульмане могут иметь его при себе, но только в том случае, если правительство им выдало специальную лицензию. При её наличии пить спиртное можно только в пределах своего дома. Если же попробовать выпить в общественном месте, то это грозит тюремным заключением или поркой.
Поскольку Саудовская Аравия – главное место для всех паломников, представителей мусульманской религии, там алкоголь и табачные изделия полностью запрещены. Их не только нельзя употреблять, но и создавать или импортировать. Иностранцам, любящим выпить, следует быть здесь предельно осторожными и лучше вообще воздержаться от употребления спиртного.
Мальдивские острова – один из самых популярных курортов, мечта многих женщин. На этом архипелаге, расположенном посреди Индийского океана, местному населению тоже запрещается выпивать. Что же касается туристов, то на здешних наиболее именитых курортах и отелях можно приобрести горячительное, причём по спецпропускам.
Практически такие же правила касаются и остальных государств. Это Ливия, Кувейт и Иран, Бруней и Бангладеш, Пакистан и Мавритания, Сомали и Судан.