В каких странах категорически нельзя употреблять алкоголь вне отелей?

Так в Йемене алкоголь полностью запрещён, согласно принципам ислама. Йеменцам нельзя не только пить такие напитки, но и продавать их в любом населённом пункте. В плане последнего единственными исключениями являются Адена и Сана, как основные туристические центры. Там некоторые виды алкоголя можно приобрести в определённых ресторанах или ночных клубах. Иностранцы, которые не приняли ислам, могут привозить с собой некоторое количество горячительного и употреблять только в своём номере, где их никто не увидит.

В ОАЭ алкоголь разрешён в плане продажи, но на это правительством налагаются довольно строгие правила. Исключением в этом плане является Шарджи, поскольку там высокоградусное питьё полностью запрещено. И всё же не мусульмане могут иметь его при себе, но только в том случае, если правительство им выдало специальную лицензию. При её наличии пить спиртное можно только в пределах своего дома. Если же попробовать выпить в общественном месте, то это грозит тюремным заключением или поркой.

Поскольку Саудовская Аравия – главное место для всех паломников, представителей мусульманской религии, там алкоголь и табачные изделия полностью запрещены. Их не только нельзя употреблять, но и создавать или импортировать. Иностранцам, любящим выпить, следует быть здесь предельно осторожными и лучше вообще воздержаться от употребления спиртного.

Мальдивские острова – один из самых популярных курортов, мечта многих женщин. На этом архипелаге, расположенном посреди Индийского океана, местному населению тоже запрещается выпивать. Что же касается туристов, то на здешних наиболее именитых курортах и отелях можно приобрести горячительное, причём по спецпропускам.