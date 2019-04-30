Вт, 30.04.2019
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Парень снял свою смерть, когда разогнался на байке
От этого видео кровь стынет в жилах!

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Байкер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Luis Louro / PantherMedia / Luis Louro

Страшная авария произошла в провинции Пхетчабун, Таиланд. По словам местных жителей, у байкера не было шансов, пишет Лайф.

24-летний парень, имя которого не называется, вместе с приятелями устроил заезд и успел разогнаться до 260 км/ч. На жутких кадрах, появившихся в Сети, видно, как байкер обгоняет своих товарищей и едет по пустой дороге. Но вдруг что-то идет не так, парень теряет управление и на всей скорости слетает с трассы.

 
ДТП оказалось фатальным, пишет News.ch3thailand. У байкера обнаружили многочисленные травмы, несовместимые с жизнью. Правоохранители расследуют инцидент.

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