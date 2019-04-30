Парень снял свою смерть, когда разогнался на байке

24-летний парень, имя которого не называется, вместе с приятелями устроил заезд и успел разогнаться до 260 км/ч. На жутких кадрах, появившихся в Сети, видно, как байкер обгоняет своих товарищей и едет по пустой дороге. Но вдруг что-то идет не так, парень теряет управление и на всей скорости слетает с трассы.