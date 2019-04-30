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Фото: Ляйсан Утяшева взяла курс на анорексию

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Ляйсан Утяшева

ФОТО: Instagram

Телеведущая и гимнастка стремительно теряет вес.

Жена комика Павла Воли выложила в Instagram снимки с отдыха на Тенерифе. Поклонников не на шутку взволновало фото, где она сидит в купальнике на полотенце. По мнению некоторых подписчиков, звезда слишком похудела и выглядит «иссохшей».

«Убеждаюсь, дети — лучшие фотографы. Фотографии от Софии и Роберта! P.S. Инициаторами выступают они, а мама покорно работает моделью», – подписала снимки Ляйсан Утяшева.

«У вас очень худые ноги», «Еще чуть-чуть и будет анорексия», «Лясечка, вы сильно похудели, не надо так», «Слишком худая, мне нравились аппетитные щечки», «Эх, чуть-чуть бы потолстеть! Что за мода на худых?» – пишут поклонники.

Ранее Ляйсан призналась, что похудела на десять килограммов благодаря собственной системе тренировок. 

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