Фото: Ляйсан Утяшева взяла курс на анорексию

Жена комика Павла Воли выложила в Instagram снимки с отдыха на Тенерифе. Поклонников не на шутку взволновало фото, где она сидит в купальнике на полотенце. По мнению некоторых подписчиков, звезда слишком похудела и выглядит «иссохшей».

«Убеждаюсь, дети — лучшие фотографы. Фотографии от Софии и Роберта! P.S. Инициаторами выступают они, а мама покорно работает моделью», – подписала снимки Ляйсан Утяшева.

«У вас очень худые ноги», «Еще чуть-чуть и будет анорексия», «Лясечка, вы сильно похудели, не надо так», «Слишком худая, мне нравились аппетитные щечки», «Эх, чуть-чуть бы потолстеть! Что за мода на худых?» – пишут поклонники.