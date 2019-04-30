Невинные и проклятые. В Таллинне открывается совместная выставка Томми Кэша и Рика Оуэнса

Собака.ру напоминает, что Рик Оуэнс приглашал эстонского рэпера на показ весенне-летней коллекции в Париже. После дизайнер участвовал в записи трека Mona Lisa, который вошел в альбом Томми Кэша ¥€$.

Экспонат выставка Томми Кэша и Рика Оуэнса ФОТО: Kumu

Томми Кэша, пришедшего в искусство из мира музыки, и американского дизайнера модной одежды Рика Оуэнса объединяет интерес к странным, маргинальным или выходящим за границы общепринятых понятий темам визуальной культуры. Творчество обоих авторов характериизует смелое обращение с человеческим телом, умышленное обыгрывание атрибутов фетишизма и нестандартная презентация половой принадлежности.

Выставка "Невинные и проклятые" Томми Кэша и Рика Оуэнса ФОТО: Kumu