Невинные и проклятые. В Таллинне открывается совместная выставка Томми Кэша и Рика Оуэнса
3 мая в Kumu откроется совместная выставка главной рэп-звезды постсоветского пространства эстонского парня Томми Кэша и популяризатора перформативной моды американца Рика Оуэнса «Невинные и проклятые». На ней будут представлены как индивидуальные, так и совместные работы авторов, которых, по мнению организаторов, характеризует «смелое обращение с человеческим телом, умышленное обыгрывание атрибутов фетишизма и нестандартная презентация гендерной принадлежности
Собака.ру напоминает, что Рик Оуэнс приглашал эстонского рэпера на показ весенне-летней коллекции в Париже. После дизайнер участвовал в записи трека Mona Lisa, который вошел в альбом Томми Кэша ¥€$.
Томми Кэша, пришедшего в искусство из мира музыки, и американского дизайнера модной одежды Рика Оуэнса объединяет интерес к странным, маргинальным или выходящим за границы общепринятых понятий темам визуальной культуры. Творчество обоих авторов характериизует смелое обращение с человеческим телом, умышленное обыгрывание атрибутов фетишизма и нестандартная презентация половой принадлежности.
Взгляды Томми Кэша выражаются мощным, неожиданным и красочным художественном языком. Рик Оуэнс, работающий с похожей тематикой, прославился своим приемущественно монохромным и минималистичным почерком, выражающемся, помимо одежды, и в дизайне мебели и аксессуаров. Выставка представляет собой целостную инсталляцию, в которой личные практики Томми Кэша и Рика Оуэнса переплетаются в совместно созданных и объединяющих обоих художников произведениях.