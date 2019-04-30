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Эстония рада, что не придется выкладывать пятизначные суммы за шоу на «Евровидении»

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Томи Рахула и Виктор Крон

ФОТО: Konstantin Sednev / EESTI MEEDIA/SCANPIX

Сегодня в эфире Raadio 2 был продюсер конкурса Eesti Laul Томи Рахула, отчитался перед слушателями о проделанной перед «Евровидением» работе. Естественно, речь пошла и о сценическом шоу певца Виктора Крона, оплату номера которого взяли на себя израильские организаторы конкурса. 

«Сумма за организацию шоу была бы пятизначной, и первые цифры ближе к высоким, чем к низким. Я на самом деле не знаю этих расценок, к счастью, мне их и не называли», - сказал Томми Рахула в интервью. 

Рахула рассказал, что на сцене в Израиле тоже будут штормовые облака, как и в финале конкурса Eesti Laul. Вся эстонская команда рада, что оргкомитет «Евровидения» загорелся этим шоу и сам всё сделает бесплатно. 

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